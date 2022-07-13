綠尿竟是肝不好？泌尿科醫生曝「尿液呈綠色」6大關鍵原因

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▲ 只要尿出奇怪顔色的尿液，都有可能是身體的警訊。（示意圖／Pixabay）
尿液呈綠色是什麽原因？以下是綠色尿液的七個可能原因。
一、食用色素
食物或飲料中添加的食用色素，是導致尿液呈綠色的最常見原因，例如「靛藍胭脂紅」，又稱爲「藍色#2」，是一種常見的食用色素，通常存在於早餐麥片、冰淇淋和糖果中。
二、藥物
許多醫療產品，例如藥物和麻醉劑，都含有色素。當它們被排出體外時，會導致尿液變成綠色。與綠色尿液相關的常見藥物有亞甲藍（Methylene Blue）、消炎痛（Indomethacin）、阿米替林（Amitriptyline）、異丙酚（Propofol），這些藥物只會改變尿液顔色，不會引起其他不良作用。
三、個人護理產品
個人護理產品和化妝品也含有染料，例如含有百里酚（Thymol）的李施德林漱口水。若你不小心吞下漱口水，也可能導致尿液變綠。其他化妝品、薄荷糖和帶有藍色、綠色染料的產品，也有類似效果。
▲ 一般情況下，綠色尿液由食品、藥品、漱口水等產品中染料引起。（示意圖／Pixabay）
四、尿路感染（Urinary Tract Infection，簡稱UTI）
尿路感染是由一種叫做「銅綠假單胞菌」的細菌引起的，這種細菌會產生綠膿桿菌素，會讓尿液呈綠色。尿路感染的其他症狀包括排尿時灼痛、頻尿、腹痛、尿液混濁或惡臭、發燒，此時需要盡速求醫，並進行抗生素治療，否則可能會導致敗血症之類的嚴重並發症。
五、肝病
若尿液中含有膽紅素，就可能呈現綠色。膽紅素是紅血球分解的副產品。在健康的人體內，膽紅素會被肝臟清除，但尿液中含有膽紅素，可能是肝病的早期徵兆。
六、藍尿布綜合症（Blue Diaper Syndrome）
這是一種非常罕見的疾病，主要影響嬰兒。當嬰兒身體不能分解色氨酸時，尿液就會呈綠色。藍尿布綜合症可導致高鈣血症，患者需要吃低鈣食物，補充蛋白質和維生素D。
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