COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

綠尿竟是肝不好？泌尿科醫生曝「尿液呈綠色」6大關鍵原因

綠尿竟是肝不好？泌尿科醫生曝「尿液呈綠色」6大關鍵原因
綠尿竟是肝不好？泌尿科醫生曝「尿液呈綠色」6大關鍵原因

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-13 10:31:06

你平時上完厠所後，會順便看一眼尿液的顔色嗎？殊不知就是這樣的一眼，就能大致判定自己的健康狀況。一般來說，正常的尿液呈淡黃色，或是透明無色。只要尿出奇怪顔色的尿液，都有可能是身體的警訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒Insider報導，美國紐約史泰登島大學醫院（Staten Island University Hospital）泌尿科主任阿奴拉克（Dr. Anurag K. Das）醫生説明，「一般情況下，綠色尿液是由添加到食品、藥品、漱口水等產品中的染料引起的，但不排除有時候可能是更嚴重的健康問題，包括肝臟疾病或尿路感染」。

▲ 只要尿出奇怪顔色的尿液，都有可能是身體的警訊。（示意圖／Pixabay）

尿液呈綠色是什麽原因？

以下是綠色尿液的七個可能原因。

一、食用色素

食物或飲料中添加的食用色素，是導致尿液呈綠色的最常見原因，例如「靛藍胭脂紅」，又稱爲「藍色#2」，是一種常見的食用色素，通常存在於早餐麥片、冰淇淋和糖果中。

二、藥物

許多醫療產品，例如藥物和麻醉劑，都含有色素。當它們被排出體外時，會導致尿液變成綠色。與綠色尿液相關的常見藥物有亞甲藍（Methylene Blue）、消炎痛（Indomethacin）、阿米替林（Amitriptyline）、異丙酚（Propofol），這些藥物只會改變尿液顔色，不會引起其他不良作用。

三、個人護理產品

個人護理產品和化妝品也含有染料，例如含有百里酚（Thymol）的李施德林漱口水。若你不小心吞下漱口水，也可能導致尿液變綠。其他化妝品、薄荷糖和帶有藍色、綠色染料的產品，也有類似效果。

Pixabay
Pixabay
▲ 一般情況下，綠色尿液由食品、藥品、漱口水等產品中染料引起。（示意圖／Pixabay）

四、尿路感染（Urinary Tract Infection，簡稱UTI）

尿路感染是由一種叫做「銅綠假單胞菌」的細菌引起的，這種細菌會產生綠膿桿菌素，會讓尿液呈綠色。尿路感染的其他症狀包括排尿時灼痛、頻尿、腹痛、尿液混濁或惡臭、發燒，此時需要盡速求醫，並進行抗生素治療，否則可能會導致敗血症之類的嚴重並發症。

五、肝病

若尿液中含有膽紅素，就可能呈現綠色。膽紅素是紅血球分解的副產品。在健康的人體內，膽紅素會被肝臟清除，但尿液中含有膽紅素，可能是肝病的早期徵兆。

六、藍尿布綜合症（Blue Diaper Syndrome）

這是一種非常罕見的疾病，主要影響嬰兒。當嬰兒身體不能分解色氨酸時，尿液就會呈綠色。藍尿布綜合症可導致高鈣血症，患者需要吃低鈣食物，補充蛋白質和維生素D。

延伸閱讀
水腫原因竟是體內濕氣重　營養師提醒：加重體內濕氣「四大地雷食物」要避開
喝咖啡竟可降低死亡風險？　英國研究證實：即使加糖也有效

夢見「牙齒脫落」究竟意味著什麽？ 5大夢境解析一次看

女性步入更年期怎麼辦？　中醫：用「這些藥材」改善症狀

日本3個月從疫情高峰恢復到開放觀光？專家指出重要關鍵

暑假宅在家衝突不斷？　這樣做增進親子關係

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀