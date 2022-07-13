每年多胖1公斤！中年人「10大壞習慣」變肥　網驚：全中

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第一「吃太快」，現在大家都忙，忙到連吃飯速度都加快！研究發現，吃飯快的人更容易超重或肥胖，你的身體需要時間告訴大腦它已經飽了，但是吃得快的人很容易在感覺飽之前吃掉比身體需要的還要更多的食物；第二「水喝太少」，水喝不夠會讓人覺得渴，口渴可能被身體誤認為是飢餓或渴望食物的訊號，所以記得水要喝夠，研究發現，早餐前喝兩杯水的人在餐中吃進的熱量比不喝水的人少 22%，所以要養成常常喝水的好習慣。
第三「大餐太多」，擁有社交生活是好事，對於快樂工作與生活平衡是有必要性的，可是太常吃大餐，或是參加聚餐可能會容易變胖。因為聚會通常不是吃就是喝酒；第四「久坐」，研究發現，久坐的人更容易超重，罹患慢性病的風險更高！之前也有60萬人的六項研究的分析發現，每天坐著超過 10 小時的成人，早逝的風險高出 34%。
第五「睡太少」，真心建議想減肥的人，睡眠問題這件事情要先處理，睡眠不足的人容易有肚肚小肉肉（腹部脂肪）、內臟脂肪問題。原因是荷爾蒙的變化和缺乏運動的動力；第六「生活太緊繃太忙碌」，很多人的生活長期的忙碌，從來沒有時間獨處。沒有時間放鬆會默默地感覺到壓力壓力並增加身體脂肪，特別是肚子的脂肪，研究發現持續的壓力與腹部脂肪有關。
第七「蛋白質不足」，飲食中缺乏蛋白質可能會變胖。原因有兩個，第一、蛋白質能告訴身體產生更多的飽腹激素，如多肽YY（peptide YY）、GIP 和 GLP-1，並告訴身體減少飢餓素，因此足夠的蛋白質可幫助減肥，即便減少食物攝取，仍能保有吃飽的感覺。第二、高蛋白飲食有助於促進新陳代謝並保持肌肉量。
第八「膳食纖維不足」，飲食中缺乏纖維胖。這是因為膳食纖維有助於控制食慾，增加飽足感！研究發現只要多吃纖維就可以變瘦，每天多吃14克纖維幫助減少高達10%的熱量攝取，這樣四個月內最多可幫助減重 1.9 公斤；第九「熱愛沾醬」，像是沙拉醬根本隱藏版熱量地雷，基本上沙拉醬比整個沙拉的熱量還要高，常見的沙拉醬像是凱薩醬一份（30g）大概130~180大卡。
最後則是「吃飯不規律」，長期不規律的用餐時間會影響生理時鐘，也就是影響著食慾、新陳代謝和消化，不規律的飲會破壞生理節奏，建議如果是吃飯時間不規律的人，不如先試試看之前提過的1410間歇性斷食法或168間歇性斷食法，把身體餓跟飽的感覺調整回來先，網友看完紛紛直呼「哇，全中耶」、「好慘，中一堆」、「身為現代人類，以上10項中標，逃離不了」、「幾乎每個都中」。（編輯：郭佩蓉）
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