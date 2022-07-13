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特企／癱瘓者曙光！光田醫院攜尖端醫助病友開啟新路

▲脊髓損傷患者治療成果記者會(右二)光田綜合醫院沙鹿院區院長陳子勇、(右一)尖端醫(4186)董事長蘇文龍、(左二)病患許小姐等共同見證間質幹胞治療脊髓損傷，開啟病友人生路。（圖／光田醫院提供）
▲脊髓損傷患者治療成果記者會(右二)光田綜合醫院沙鹿院區院長陳子勇、(右一)尖端醫(4186)董事長蘇文龍、(左二)病患許小姐等共同見證間質幹胞治療脊髓損傷，開啟病友人生路。（圖／光田醫院提供）

本報訊

2022-07-13 12:21:43

光田綜合醫院攜尖端醫(4186)，以「超人再起～間質幹胞治療脊髓損傷」為主題，進行案例分享，個案在ASIA脊髓損傷程度皆為A級（下肢全癱及肛門無感覺）等標準，目前能以輔具站起；光田綜合醫院院長陳子勇、醫療團隊、尖端醫董事長蘇文龍等人，共同見證光田在幹細胞治療的領先研究，加上尖端醫細胞培養技術，開啟病友人生新路。

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院長陳子勇表示，以往脊髓損傷患者多需終身倚靠輪椅行動，過去在臨床上，受傷超過半年的脊髓損傷病友，單靠復健得到的進展是非常有限，這也是光田醫院積極發展再生醫學，並與尖端醫的合作，通過衛福部特管法以間質幹細胞治療脊髓損傷的原因。

全國首家通過骨髓間質幹細胞製備場所的尖端醫，蘇文龍董事長談到特管辦法，在幹細胞儲存銀行中，核准項目、核准件數及合作醫院都領先同業，在細胞培養技術與管控能力是有目共睹，且再生醫療應用範圍十分廣泛，脊髓損傷只是其中的一環，「間質幹細胞有修復受傷組織的特性，它目前除了脊髓損傷外，也被用來治療退化性關節炎、免疫系統疾病等等，可以說是一項劃時代的醫療技術。」

光田醫院去年獲衛福部特管法計畫核准後，向產、官、學界展示細胞治療案例，第一位29歲鍾先生，去年3月施工意外，造成胸椎第8節處出現彎曲伸展型骨折，導致肚臍以下全癱，另一名20歲許小姐，去年4月因車禍造成胸椎第十一節處骨折滑脫，以致會陰以下全癱，生活需靠輪椅，感覺功能也完全喪失，今年進行間質幹細胞治療後，能以輔具站起。

其中病友許小姐現身說法，在透過間質幹細胞修復受損脊髓神經後，短短3個月，就讓她將「感覺」回來了。

院長陳子勇進一步解說，患者從完全無知覺到漸漸有感，是透過骨髓中含有間質幹細胞有免疫調節與細胞分化的能力，同時誘導神經細胞再生，有機會使斷裂的神經傳導恢復，就治療方式，是由病患體內抽取骨髓後，至尖端醫細胞製備場進行分離萃取及培養，再以精準定位注射的方式，打回患者體內，讓癱瘓者原本的脊髓慢慢再生長。

因此，提醒大眾，找回「感覺」在常人的眼中即使微不足道，但對脊髓損傷患者來說，哪怕只是下肢多找回一公分的「感覺」，都能讓他們在未來的復健之路，更容易控制下半身，這對患者生理與心理的恢復，都有莫大的助益。

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