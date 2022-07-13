劉昊然受傷掛彩縫2針！難忘雪地盲騎 藉美食苦中作樂
曾以《唐人街探案2》創下最年輕影帝提名紀錄的男星劉昊然，與神顏值美女宋祖兒主演的奇幻古裝劇《九州縹緲錄》將在八大第1台播出。劉昊然在戲裡武功高強，但其實拍戲過程非常辛苦，第一場武打戲就掛彩，虎口縫了兩針！劉昊然釋懷表示：「比較連貫的打戲，很吃動作設計，也很吃演員的配合，難免會有失誤的時候。」
劇組當初在新疆拍攝時，正值暖冬，雪融化得速度非常快，為了營造劇中冰天雪地的場景，每天開拍前，特別安排一個工程團隊到有雪的地方剷雪，再返回拍攝現場鋪雪，拍攝過程難度很高。劉昊然表示，在雪裡騎馬和在正常路上騎馬狀態很不太一樣，「雪的厚度會讓馬沒那麼穩，其次是有時候馬蹄揚起來的雪，很容易打到眼睛，就容易出現睜不開眼的狀況，就只能『盲騎』。」
劉昊然對在新疆拍戲的那段時間印象深刻，「當時新疆那邊很冷，但只要一拍幻境，可能服裝就是很薄，像紗那樣，不是日常穿的衣服。」劉昊然笑說拍戲太累時，常常都是和其他人商量著「待會要吃什麼？」來苦中作樂。
宋祖兒飾演血統高貴、聰穎美麗又帶點男孩氣，初期有點像小太妹的公主「羽然」。她分享「羽然」劇中性格天真直爽，笑稱：「劇裡其他女生的角色，會有禮儀什麼的，但我特別明顯，我是唯一一個禮儀老師基本上不怎麼跟我說話的，因為『羽然』就是那種誰都管不了，自己想做什麼、就做什麼」。