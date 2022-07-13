特企／《跑跑卡丁車RUSH+》S14賽季　開啟夏日涼爽競速

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除了「奇幻之森」主題的改版內容外，在NEXON官方YouTube頻道，更是公開S14賽季中的重點賽車「等離子GT」影片，透夠該影片可以觀賞到爆發出強烈能量、展現驚人速度的「等離子GT」。另外，遊戲內容還新增可以帶給玩家另類樂趣的「車隊經理人」模式，在「車隊經理人」的簽約中心可以針對賽車與車手進行簽約，並組成車隊與對手進行對決，考驗玩家們對各位置適合的賽車與車手的戰略配置。
NEXON表示為紀念本次更新也將進行多樣的活動，在8月7日前每週參與5次「多人對局」即可獲得共「300電池」的禮物。於8月18日前可以透過完成各項任務收集「森林碎片」兌換「森林守護者」、史詩道具車「寶藏礦車(永久)」等獎勵。
除此之外，於上周末官方舉辦的電競盛事《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》已結束小組資格賽 16 強 A 區賽程！小組賽門票由強勁隊伍「ReversalTeam」、「ROTATION」、「MooN車隊」和「DN百家姓」順利奪得，另外也將在7月16日、7月17日進行 16 強 B 區熱血對決比拚最後四隊晉級名額！
「跑跑卡丁車RUSH+」是款可以在手機上輕鬆遊玩的競速類型遊戲，玩家可透過簡單的觸控操作完成動態感的飄移，並具備媲美 3D 卡通的可愛畫面與完成度極高的遊戲模式。更多關於「跑跑卡丁車RUSH+」的詳細資訊可透過官方網站或官方粉絲團確認。
《跑跑卡丁車RUSH+》官方粉絲團：https://www.facebook.com/KartRushTW/
《跑跑卡丁車RUSH+》遊戲下載：https://bit.ly/2LjjmOU