中和建案實登76萬創新高　鋼骨捷運宅登房價保證

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由國際團隊打造的時尚精品飯店宅，建築、空間、燈光、景觀四大名師出手，獻上百坪私人公設會所及飯店級迎賓廊廳，全新完工，使太陽帝國屢創區城最高單坪價格。主打百坪單層私人公設會所，包含健身房、瑜珈教室、飛輪教室、 兒童遊戲區、交誼廳、廚藝教室等25項私人公設，帝王頂級規格設計精品宅絕無僅有，堪稱典藏級物件。
建築王牌PTW擁有131年歷史，超越一世紀建築經驗，僅精挑地王打造國際級地標建築，以高度美學雋永鑄刻，每出手必締造驚豔的傳世經典。太陽帝國以36層雲瑞高度擎起建築美學新標竿，是大台北的第一次，更是台灣建築史上嶄新的一次。以台北101、仁愛帝寶著名的燈光巨擘蘭克斯，以半世紀燈光專業，點亮無數國際級建築地標。隨時段靈動調整的光線層次角度，映照出建築最美的光影，創造的不只是雋永美學價值，更凝聚出全城仰望的城市地景，為旅人指引回家的方向。
空間王牌則請到永遠的建築女帝札哈•哈蒂，以流暢有機曲面築起具雕塑感的大型花器Flow，各個角度皆能欣賞到水流般律動，成為世界鑑賞家爭藏名品。另外還有德國F DESIGN、German Design Award、義大利A’ De-sign大獎設計名師袁世賢，以生活的立體感知為基底，透過光影轉換借景入境，讓太陽帝國休閒會所不僅是頂級社交休閒場域，更成為家的空間延展，散發無限美學張力。
景觀王牌是豪宅專用的大漢設計，專為頂級建築打造會呼吸的城市綠帶，完美融合建築物與環境界線，使空間與土地產生最自然連結，戶外庭園不只是家向世界延伸的舞台，更是城市中具永續生態視野的最美地景，為身為黃金級綠建築的太陽帝國錦上添花。