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梁舒涵被床咚「險吃男人口水」　尹彥凱狂嗑口香糖

▲梁舒涵和尹彥凱上演床咚戲碼。（圖／台視提供）
▲梁舒涵和尹彥凱上演床咚戲碼。（圖／台視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-14 00:00:00

台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》中的梁舒涵及尹彥凱7/13上演一段逗趣烏龍床咚戲碼。尹彥凱劇中飾演一名房屋仲介，某天帶著水電師傅到梁舒涵房間，想查出樓上漏水原因，而兩人一進房間，就為了要閃躲突然迎面而來的梯子，雙雙跌在床上，意外形成了浪漫的「床咚」畫面。兩人近距離凝視對方許久，氣氛曖昧。

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梁舒涵和尹彥凱從前一檔戲劇開始，已經認識4年時間，兩人因為太熟，對看時忍不住一直偷笑。對於這場親密接觸的戲，他們也很有默契的一同表示：「怎麼會是跟他（她）啦！」梁舒涵還加碼爆料，在準備拍攝床咚的特寫鏡頭時，尹彥凱差點噴她口水：「他（尹彥凱）一直說自己口水要滴下來，很可怕！」尹彥凱連忙解釋：「因為我一直笑，而且撐在那邊要用核心，其實很費力耶！」

▲梁舒涵和尹彥凱不小心雙雙摔到床上。（圖／台視提供）
▲梁舒涵和尹彥凱不小心雙雙摔到床上。（圖／台視提供）
梁舒涵和尹彥凱拍攝近距離接觸的戲碼，為了避免破壞戲裡的情緒，尹彥凱透露，開拍前還吃了口香糖維持清新口氣，他笑說：「其實我平常吃完東西都有刷牙習慣，但剛好今天沒有。」梁舒涵聽了心頭一驚，以為自己被整，馬上反問：「你今天是故意不刷的嗎？我有點後悔拍攝前沒吃大蒜。」尹彥凱則不好意思的解釋說：「不是啦！是因為我今天忘記帶牙刷了。我很有良心耶，剛才還吃了3顆口香糖！」

▲梁舒涵劇中偷偷帶男生回房間。（圖／台視提供）
▲梁舒涵劇中偷偷帶男生回房間。（圖／台視提供）
劇中梁舒涵的父親劉士民管教甚嚴，不允許女兒交男友，偏偏第一次偷帶男生回房，就被老爸敏感的雷達察覺有異狀，在房外作勢要撞門進來，就在千鈞一髮之際，梁舒涵急中生智，圍上浴巾假裝準備洗澡，才把老爸呼攏過去，劉士民打趣表示：「其實看到尹彥凱這麼乖的一個男生，老爸也該點頭答應交往才是。」

▲劇中老爸劉士民來找人。（圖／台視提供）
▲劇中老爸劉士民查房，梁舒涵趕緊假裝準備洗澡。（圖／台視提供）
台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點首播，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。（編輯：楊穎軒）

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