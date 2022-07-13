乳癌弧形刀放射治療技術　完整護心肺、降副作用

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亞東醫院放射腫瘤科侯沛羽醫師特別採用弧形刀放射治療，不僅同時兼顧療效，也較傳統放療更能保護心肺，減少治療的副作用。以心臟超音波追蹤王女士放療前及放療三年後的左心室收縮功能，顯示其心臟收縮功能皆未受到影響，保障了病患的心臟功能與生活品質。
侯沛羽醫師解釋，弧形刀放射治療技術，藉由360度全體積弧形式調控治療，使多個不同角度的放射線進入體表，不但能避開照野附近的心、肺等內臟器官，也提供乳房最優化的放射劑量分佈。
2治療方式 減少復發並提高存活
侯沛羽醫師說，乳癌患者經由手術後的藥物治療、放射治療可以減少復發並提高存活率，然而對於左側乳癌患者，接受乳房及淋巴區域的放射治療時，因位於乳房附近的心臓也接受了部份輻射劑量，進而增加晚期心血管疾病的風險。
成果獲國際肯定 高精準影像導航
侯沛羽醫師表示，針對乳癌病友接受乳房及淋巴區域放射治療時，在臨床治療上使用弧形刀技術，可有效減少心、肺、對側乳房、食道等器官受到的輻射劑量，進而降低心肺毒性和副作用。亞東醫院乳癌病人接受高端先進的弧形刀放療，及其治療後保留心臟功能的優異成果，亦分別發表於國際知名的學術期刊Cancer及Bioengineering。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54417
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