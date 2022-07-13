他2度染新冠「再染猴痘」　崩潰曝症狀：吃止痛藥才能睡

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▼ 福特展示身上的皮疹。根國外媒體《Insider》報導，福特在6月17日察覺到身上出現一些過去從未見過的「斑點」，卻沒有放在心上，直到後來有一名朋友告訴他，身邊的友人不幸感染猴痘，正巧福特在一週前與對方有皮膚接觸，因此認為他可能有感染猴痘的風險，於是他趕緊到診所檢測，結果確診猴痘。
福特透露，全身有大約25處出現皮疹，主要集中在手、臉和胯下。除了斑點迅速變大之外，同時也出現了與流感相似的症狀，像是發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛等。不過，對比過去感染新冠肺炎的經驗，福特坦言，感染猴痘更不舒服，「尤其是在身體更敏感區域的斑點」，讓他感到疼痛難受，只能服用大量麻醉止痛藥才能入睡。
▼ 福特坦言，感染猴痘非常不舒服。雖然福特的症狀在2週後逐漸好轉，但他仍會在每晚入睡前服用止痛藥，目前也還在家中隔離。他也指出，使用凡士林（Vaseline）塗抹在皮疹處，不僅可以保護傷口，還可以有效緩解疼痛。
最後，福特希望可以藉由自身經驗，讓民眾更重視猴痘疫情，也呼籲民眾應盡快接種疫苗預防。
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