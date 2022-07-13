他吹冷氣設「這溫度」爽省電！眾真心勸浪費：乾脆不要開

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問題一出，馬上引來眾人搖頭留言，「乾脆不要開」、「那怎麼不開30度？」、「29度會熱啊」、「29，只是送風」、「會熱，以前我都吹28度，現在會熱醒，只能吹27度」、「開29不如別開」。
但也有人力挺，認為「29度搭配電風扇要蓋棉被，不過要看機型啦」、「我28睡覺就會冷了...」、「我都開29，開28睡覺會被冷醒」、「睡覺開29，沒睡開28，或開舒眠」。
事實上，曾經也有女網友將冷氣設定在29度，被眾人急勸「老實說設定的溫度並不是代表房間室內溫度，是冷氣感應到的溫度，意思就是一定有誤差，溫度設定太高會有壓縮機反覆啟動的問題」、「29度真心覺得乾脆不要開，浪費電費而已，壓縮機一直啟動又關閉」。
《NOWnews今日新聞》曾報導《冷氣開29度爽吹超省？眾臉綠：乾脆別開 2條件逆轉賺翻》，也有人分析「29度如果有配電風扇其實不是不可行，晚上睡覺時有設定舒眠的話也是會爬到29度，睡覺時人體溫度會下降，所以開29度+電風扇沒問題；另外就是房間如果小，冷氣噸數也到位的話，29度+電風扇也是超涼！畢竟28度跟29度也是差6％電呢！」
據了解，台電曾於臉書粉專《電力粉絲團》上分享「冷氣怎麼吹才比較省」的5大撇步，一、溫度設定26~28度+開電風扇：幫助室內空氣循環加速降溫；二、冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%；三、洗濾網，積太多灰塵會讓冷房效果降低；四、關好窗、進出隨手關門，避免冷氣外流；五、長時間吹冷氣，可改用變頻且能源效率1級冷氣。（編輯：陳雅雲）