停經婦異常出血　醫：務必提高警覺

55 歲外商主管陳小姐停經多年，但近年來仍常連續多天不正常出血，到院檢查後確診為子宮內膜癌第三期，後續需接受化療及放療，她擔心副作用會影響工作，原本十分抗拒，經醫療團隊說明，同意安排免疫療法及細胞治療雙管齊下，期間不僅沒有副作用，半年後更幾乎測不出癌細胞，讓她揮別罹癌夢魘。

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，女性停經後仍有出血症狀務必提高警覺，經透過子宮腔鏡檢查，果然發現5公分腫瘤，後續利用微創手術切除子宮及卵巢，但腫瘤切片病理報告卻顯示子宮內膜癌已達三期，建議安排化療及放療。

患者聽到當下宛如晴天霹靂，更擔心化放療後的副作用會影響職場工作，一度想要放棄治療，但醫療團隊不願放棄，持續與患者溝通後，決定透過免疫細胞治療達到雙贏結果。

王博民表示，免疫細胞治療是指利用自身免疫細胞精準鎖定殺死癌細胞，以減少身體中好的細胞被攻擊，透過NGS次世代基因定序，可先找出哪些標靶藥物以及免疫藥物對患者具有治療效果，以陳小姐為例，她的癌細胞對於多種一線化療及標靶治療藥物均有抗藥性，因此進一步測試血液中的癌細胞，先找出抗PD-L1乳癌的免疫抑制劑藥物「癌自禦」具有療效。

除了使用免疫抑制劑藥物外，醫療團隊同時也進行Gamma-Delta T細胞治療(簡稱GDT)，作法為抽取病人本身的GDT免疫細胞，在體外增值以及活化後，重新輸回體內，藉此殲滅腫瘤細胞，王博民強調，GDT細胞擁有多重的免疫細胞特性，能夠單獨活化整體免疫系統的效果，會以多種抗原直接識別、攻擊毒殺腫瘤細胞，是人體最強的免疫細胞。

陳姓患者每三周就會施打一次免疫藥物，並同時施打六劑GDT免疫細胞治療，只需要一小時的點滴注射，而在治療過程中，僅有出現輕微皮膚紅疹，相較於化療以及標靶藥物會出現掉髮、噁心嘔吐等副作用來的小，甚至還能運動健身，半年後檢測血液，發現腫瘤細胞已經低到幾乎無法測出。