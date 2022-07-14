柯志恩首政見聚焦反霸凌　藍綠各自表述

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柯志恩質疑，到底是高雄「成案」的校園霸凌特別多，還是其他五都沒有積極通報？尚待之後深入調查，國內網路充斥各種抹黑和言語暴力、街頭鬥毆日見、霸凌別人成為變態的日常，不能再視而不見，每一個人都要積極地反對霸凌，為我們和我們的下一代創造快樂與幸福的空間。
陳麗娜認為，柯志恩不只指出問題，更提出具體解決對策，她痛批，陳其邁慣性選擇逃避，由教育局長謝文斌搬出冰冷數字美化政績，並反扣柯志恩「傷害士氣」的帽子，陳麗娜認為，謝文斌不但畫錯重點，更把柯志恩沒有講過的話塞到她嘴裡，簡直是赤裸裸的帶頭霸凌。
國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍則表示，柯志恩在教育領域有極深的專業，柯志恩提出數據認為高雄有需要精進的地方，市府不應將點出問題的聲音當成打亂士氣，而是該思考如何改善與精進。
湯詠瑜則駁斥，柯志恩從一開始說要反對人民對政治人物「霸凌」，後又硬凹轉彎說她要關心的其實是校園霸凌，選市長提出政策方針必須兼顧全局，而非僅看「表面數字」斷章取義，刻意忽略相關統計資料，抹煞第一線教育輔導工作者的付出。
湯詠瑜說，校園安全涉及層面十分廣泛，亦包括心理健康、霸凌防制，不管是觀念宣導、事前防制、第一線的及時回應與處理、不幸成案後的調查及輔導，都需要家庭、學校甚至社區通盤合作，完善校園安全的願景道阻且長，從教育局的說明可看出陳其邁市長與市府團隊，以及所有第一線教育輔導人員，都已非常努力，絕非柯志恩單就「數字高低」切入，以偏概全，打擊士氣。
台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺則指出，柯志恩可能對高雄真的不熟，她並反問「邱于軒在議會質詢時大罵三字經，算不算霸凌？」、「邱于軒帶韓粉衝議會罵髒話算不算霸凌？」、「李雅靜罵海洋局秘書得帕金森氏症算不算霸凌？」；楊佩樺說，她肯定柯志恩的主張，補足專業人力，才能解決霸凌問題！同理，高雄市議會也需要專業監督市政的人，不是罵髒話、發公文問標案的議員，這才能解決高雄市被國民黨霸凌的問題！