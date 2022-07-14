確診康復後留呼吸道症狀？　中醫「三伏貼」也能改善

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對此，中榮嘉義暨灣橋分院傳統醫學科主治醫師唐佑任表示，有此困擾的民眾通常是因肺部感染後產生「肺脾氣虛」的病症，除了求診西醫外，也可利用老祖宗智慧療法「天灸」，即「穴位敷貼」來治療。
三伏貼3階段治療 提高身體免疫力
唐佑任醫師說明，恰好今年自國曆7月14日起，進入大自然一年中最炎熱的「三伏天」，建議可利用這段時期運用「三伏貼」溫貼穴位，改善確診後的呼吸道後遺症。
其分別於「初伏、中伏、末伏」3個人體氣血運行趨於體表的時段治療，以氣相應，以味相感，溫煦肺經陽氣，驅散內伏寒邪，達到清宣肺氣、健脾益腎、袪痰平喘的作用，進而提高機體免疫力。
視體質決定敷貼時間 完整療程效果佳
由於三伏貼在臨床上確實有「上工治未病」效用，可以扶正固本、養生防病並減輕症狀發作，中榮嘉義分院也分別在初伏7月14日、中伏7月26日、末伏8月15日三天，推出「三伏天穴位敷貼」特別門診，幫助民眾預防、治療多種慢性肺系疾病。
唐佑任醫師補充，每次敷貼時間為半小時至1小時，視個人體質及病況延長敷貼時間，因為敷貼時會有些許發癢及燒灼感，最多不超過2小時，但應耐心完成三次的完整療程，幫助提升自我免疫力。
這些人不適合 需經四診論證評估
唐佑任醫師提醒，三伏貼療程溫和有效，唯須注意為健保不給付項目，另外孕婦、3歲以下嬰兒、嚴重心肺功能不足、皮膚過敏敷貼藥材容易大量起泡，或發燒和咽喉發炎者，並不建議此法，應讓專業中醫師以四診論證，才能徹底改善病情，健康迎夏。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54436
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