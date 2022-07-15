國務機要費除罪化！高院更二審今宣判：陳水扁免訴

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其他相關涉案人包括，前總統府辦公室主任馬永成、前總統府辦公室主任林德訓、前總統府出納陳鎮慧、前力麒建設董事長郭銓慶皆免訴。
2006年間，陳水扁家族被控涉以假發票詐領國務機要費，經高檢署查黑中心、最高檢察署特偵組（均已裁撤）先後起訴包括：國務機要費案、南港展覽館案、龍潭購地案、洗錢案共四大案，經併案及來回發回、審理後，扁因龍潭購地案、陳敏薰買官案等多起弊案遭判20年定讞，2010年12月2日發監執行，2015年1月5日獲准保外就醫至今。
至於尚未定讞的偽證案、二次金改、國務機要費案，高院自2014年起陸續裁定停審，此外扁另涉隱匿國家機密、洗錢案，北院也裁定停審。由於過去5、6年來，扁常常出現在政治場合，高院才決定恢復審理。
本次更二審的審理範圍，包含：國務機要費案的侵占、以不實清冊詐取、使用他人發票等手法，以及洗錢案的南港展覽館、龍潭購地、利用他人帳戶海外洗錢。
但高院審理期間，扁在今年4月7日舉行國際記者會，公布21項機密外交因公支出項目，強調因公支出大於因公收入，阿扁不是貪汙的人；立法院則在5月30日三讀修正《會計法》，將國務機要費除罪化，總統蔡英文於6月15日公布。依據《刑事訴訟法》規定，犯罪後之法律已廢止其刑罰者，應諭知免訴，另也規定，免訴判決得不經言詞辯論為之。
然而，公訴檢察官在法庭上指控，扁等人以不實犒賞金冊、不實發票詐領國務機要費才是全案爭點，而非有沒有21項支出，在被告等人請領的時候，犯罪行為已完成，跟事後如何花用無關；扁自2000年至2004年，共溢領1億餘元，扁提出的21項支出，僅9項與外交有關，其餘項目則採擠牙膏方式提出。
檢方指控，吳淑珍把陳水扁的國務機要費及龍潭購地賄款，透過陳致中、黃睿靚的人頭帳戶匯至海外多個銀行，隱匿犯罪所得，涉犯《洗錢防制法》；馬永成、林德訓涉犯《刑法》行使偽造文書、使公務員登載不實與《貪汙治罪條例》侵占、詐取財物罪。