虛擬淘金熱／台灣VTuber產業剛起步　UMiLive盼做領頭羊

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日本VTuber觀眾年齡層近年來增長到25至30歲，相較之下，台灣的觀眾大多是19歲以下的青少年，使得打入市場的難度大幅增加。台灣虛擬網紅協會理事長陳封平認為，這與台灣VTuber的人數以及類型仍算少有關。他舉例，如果VTuber的創作內容已經涉及社會現象，而非特定分享遊戲、電影，顯然就能夠將年齡層拉高，「若是台灣達到日本十分之一的規模，種類也會慢慢多出來，但還需要一點時間。」
台灣目前約有2千名VTuber，其中包括透過公司甄選的「企業勢」，以及自行出道的「個人勢」。不少VTuber在這兩年崛起，想成為VTuber的創作者也愈來愈多。創作者想要踏入這行，除了要摸熟直播系統外，最重要的無非是準備一套專屬於自己的「皮」。
平常看到VTuber的虛擬形象大多是使用Cubism建置出Live2D模型，並且透過動作追蹤軟體VTuber Studio進行操作，雖然Live2D與非常多分層的Flash動畫十分相像，但仍屬於2D動畫。但VTuber在台灣真正成為「產業」規模也是近期的事，台灣目前大部分的VTuber也都在使用國外的軟體。
注意到多數人朝著虛擬發展的同時，穹秉秦豐多媒體有限公司執行長蕭守善觀察到，未來3D將會成為趨勢，於是旗下工作團隊QB Maker Studio便著手進行研發，希望能推出台灣自主研發的軟體，協助台灣VTuber進行直播，並打造出以台灣為基礎的虛擬直播主。
有別於目前使用VR設備去捕捉VTuber動作進行3D演出的趨勢，QB Maker Studio所研發的軟體「V-Skin」可以透過動態捕捉衣以及攝影鏡頭，做出更細緻的呈現。隸屬於穹秉秦豐多媒體有限公司旗下經紀團隊UMiLive的VTuber小原栞就曾經使用3D虛擬形象，進行健身環直播，讓觀眾可以清楚看見每一個動作細節。
蕭守善指出，推出VTuber或是製作出專屬的吉祥物，能夠做到為企業做宣傳，更希望能帶動整體VTuber產業發展，但他也透露，計畫要推出一名VTuber後，從招募篩選開始，還需要設計虛擬形象、宣傳推廣，一直到出道，成本估算下來超過台幣25萬元，若要推出3D虛擬形象，委託日本開發至少需要50萬以上日幣，即使自家開發也需要花費台幣20、30萬元。
因此壯大VTuber產業經濟，將創作變現以帶動整體市場成為重要的課題。陳封平認為，台灣VTuber產業不能固守在娛樂（entertainment）這一塊，儘管娛樂也需要發展，但是考量到真人網紅需要做風險管理且汰換率高，虛擬網紅捲入醜聞的機會低，更能成為企業新的媒體媒介，從而透過VTuber去做廣告業配，或是進行代言，向消費族群溝通。
在過去媒體平台相對稀少的情況下，企業想要進行行銷，找大咖明星代言是必備方案，高知名度的明星能為企業帶來強大的宣傳效果。但在各類社群平台出現後，造就許多名擁有獨特魅力的網紅，其中也包含了VTuber。在市場行銷走向分眾化的當下，特定族群領域當中，網紅粉絲甚至有著更高的忠誠度以及黏著度，因此激起了真人明星與虛擬網紅的行銷戰爭，目前包括中華電信、中國信託都曾起用過VTuber來進行推廣。
陳封平也提出了「VTuber Plus」的概念，利用VTuber不會受到時空限制的特性，可以做到「異地共演」，讓表演型態或是創意以及互動能夠獲得更多的價值。未來VTuber的發展也可以不只限於直播、歌唱、表演，例如用AI結合VTuber，也許可在長照產業發揮功能。
為了讓外界更了解虛擬網紅，使生態圈得以持續蓬勃發展，長榮大學資訊暨設計學院在2021年10月協同台灣虛擬網紅協會以及台灣角川等單位，一同為「虛實跨境媒體中心」揭牌，做為數位影視拍攝、動作捕捉、虛擬攝影棚、電腦動畫製作等製作環境，推動產學合一。
長榮大學與台灣角川國際動漫在2018年共同設立了「長榮角川國際動漫工作室」，讓學生能提早接觸產業，並在業界發揮其專業技能。台灣角川國際動漫公司副總經理羅際明提到，做為全日本最大型的出版以及多媒體集團，也希望能夠帶來人才培訓的機會，同時也為台灣動漫產業新設立一個合作據點。
不僅設立工作室，長榮大學還與台灣角川國際動漫自2019年起共同舉辦「創意X原創Vtuber角色設計大賽」，廣邀學生投稿參加，比賽直至去年已經舉辦了三屆，每年參與徵選的稿件也有增加的趨勢。
在第一屆比賽中獲獎的VTuber角色，更被應用在2020年的招生直播活動中，長榮大學聯合台灣角川國際動漫推出原創Vtuber「Azla」，並且找來的台灣配音員連思宇為Azla進行動態以及聲音表演。連思宇曾為多部知名日本動畫的中文版配音，其中《我的英雄學院》蛙吹梅雨、《間諜家家酒》阿妮亞等。
羅際明提到，有別於一般VTuber不會將中之人展露在大眾面前，會選擇公開Azla的靈魂人物除了希望能藉由連思宇的流量以及人氣，讓眾人關注長榮大學在VTuber產業的努力，另外也希望能讓Azla成為長榮大學代代傳遞下去的的虛擬網紅角色，在「初代目」連思宇的帶領之下，後續由長榮大學的學生接棒進行節目企劃。羅際明也期盼，更能透過政府鼓勵青年創業的計畫，建立長榮大學VTuber的事務所，協助後續自大賽獲選的VTuber其經營活動，並隨著相關產學合作持續進行，幫助學生接軌國際、了解產業動態。