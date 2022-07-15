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Ruby林珮瑩透過AR科技現身西門町 推『校園網紅爭霸戰』

▲起點娛樂執行長Ruby林珮瑩，透過AR科技現身西門町，推廣『校園網紅爭霸戰』選秀活動。（圖／光時代科技提供）
▲起點娛樂執行長Ruby林珮瑩，透過AR科技現身西門町，推廣『校園網紅爭霸戰』選秀活動。（圖／光時代科技提供）

業務處/綜合報導

2022-07-15 16:03:15

起點娛樂直播學院與全球第一直播平台「Up 直播」合作，於7月1日推出『校園網紅爭霸戰』選秀活動，起點娛樂執行長Ruby林珮瑩為此特別透過光時代科技公司，在年輕人聚集的流行文化據點西門町架設她的AR虛擬分身和大型AR電視牆推廣這項活動，讓看到的民眾驚呼：「好酷好炫！」

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從電視節目「大學生了沒」出道的Ruby林珮瑩表示，『校園網紅爭霸戰』是莘莘學子透過自身努力打拚的圓夢舞台，推出後相當受到年輕人的喜愛，這次在捷運西門站六號出口廣場，藉由光時代的光標籤AR科技在觀賞者手機呈現虛擬人像和播放主題影片的大型AR電視牆，相信可以讓更多年輕人關注這項活動，未來也會把比賽績優選手的好表現，透過大型AR電視牆曝光，讓到西門町來玩的年輕人一起幫他們加油。
校園網紅爭霸戰除了提供大家發亮的舞台，更大手筆祭出總價值高達五十萬台幣的圓夢計畫，不僅將為冠軍發行專屬單曲，其他獎項除了美妝產品代言外，也會為得獎的選手拍攝專業形象照等，所有獎項還可依照參賽者意願折合現金作為獎學金使用，每兩週也將票選出優秀學員參加各式網紅產品發佈會、專業錄音室體驗等線下活動，讓學員們直接體驗網紅和明星的日常，參賽即可一圓星夢。
然而，隨著自媒體時代的興起，只要有著強烈的個人特色和築夢的勇氣，人人都有走紅機會，本次的結盟合作，除了將學子們推上幕前，更期盼能藉此鼓舞出更多的人，勇敢的秀出自我，Ruby林珮瑩表示：「起點娛樂成立五年來，最常聽到的問題就是覺得自己不夠漂亮或是不夠有才華，可以直播嗎？但往往後來人氣最旺的，都是一開始最素的，褪去了日常的自己，展現出來的魅力更加動人。」

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