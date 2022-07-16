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唐綺陽歌聲獲羅大佑肯定　想簽下「高齡新人」出單曲

▲羅大佑（左）出道40年頭一次體驗「吃播」，與國師唐綺陽餐桌上相見歡。（圖／大右音樂提供）
▲羅大佑（左）出道40年頭一次體驗「吃播」，與國師唐綺陽餐桌上相見歡。（圖／大右音樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-16 00:00:00

華語樂壇音樂大師羅大佑因應疫情宣佈推出「宜花東鹿」全新篇章「林榮新光站」線上演唱會為大家打氣傳遞正能量，每每總在音樂作品呈現求新求變的他連帶宣傳方式也跟年輕人「接軌」與時俱進， 趁著演唱會將於7/17晚上七點在LINE MUSIC登場前夕，7/14晚羅大佑特別來到國師唐綺陽的直播餐桌做客，這也是他出道40年為宣傳演唱會生平頭一遭體驗網路「吃播」，現場兩位演藝圈「大師級」人物難得同框合體，更讓雲端上的粉絲又驚又喜！難得與國師相見歡的羅大佑不僅興奮地親自張羅美食佳餚登門拜訪，更帶著私藏的高齡80歲「古董吉他」上節目與唐綺陽說說唱唱，甚至為難得開金口唱歌的唐綺陽甘願當起伴奏合音，讓自稱是羅大佑鐵粉的唐綺陽感動到數度紅眼眶流下欣喜眼淚！現場無預警LIVE連唱四首歌獻粉絲的唐綺陽好歌聲不但被羅大佑認證「超好聽」，竟還讓羅大佑起心動念想「簽」下出單曲；而唐綺陽則特別獻上事前準備好的「豬腳蛋糕」提前為7/20生日的羅大佑驚喜慶生，讓羅大佑開心地說：「吉他（台語）配底咖（豬腳台語），剛剛好！」

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▲直播餐桌為羅大佑「重新開張」，視對方為偶像的唐綺陽直呼「與神同框」。（圖／大右音樂提供）
▲直播餐桌為羅大佑「重新開張」，視對方為偶像的唐綺陽直呼「與神同框」。（圖／大右音樂提供）
出道40年首次體驗「吃播」的羅大佑為了上唐綺陽節目可說做足準備，事前打聽國師愛吃海鮮及牛肉的他不僅帶來頂級生魚片、蚵仔烘蛋等美食，講就儀式感的他還帶了清酒配佳餚，甚至連酒杯、碗盤都自備齊全，讓唐綺陽大讚太貼心！得知有著清亮歌聲的唐綺陽私底下愛唱歌，有備而來的羅大佑更帶著一把1940年生產的骨董級頂級名吉他「Martin D18」登門做客，身為粉絲的唐綺陽原本打算跟羅大佑點歌，沒想到卻反被他力拱現場高歌一曲，更自告奮勇說要為唐綺陽伴奏；只見化身為「琴師」的他與唐綺陽一搭一唱，現場一首劉家昌的《往事只能回味》讓歌迷聽得如癡如醉，純熟琴技配上唐綺陽清亮歌聲，讓歌迷宛如置身時光機掀無數回憶殺！而原本擔心自己唱歌會讓直播「掉粉」的唐綺陽在羅大佑的鼓勵下勾起「歌癮」，更一連唱了劉家昌的《我的家在哪裡》、羅大佑寫的《童年》及《明天會更好》，沒想到觀看人數不但沒降反升，讓工作人員笑說：「兩位大師合體『琴瑟和鳴』果然刺激觀看人數，太威了！」在旁的羅大佑更稱讚唐綺陽歌聲「超好聽」，更轉頭問經紀人：「公司要簽新人嗎？！我們公司最喜歡簽高齡、大齡、老齡女子！」結果讓唐老師聽聞大喊：「大佑哥，我只是50多歲的『高齡』新人啦！不到『老齡』的歲數！」

而已經停了四個月的「唐綺陽」直播餐桌昨晚為音樂教父羅大佑「重新開張」，把羅大佑當成是台灣樂壇「神一般的存在」的唐綺陽不僅稱這次直播是「與神同框」，難得能讓羅大佑為自己伴奏唱歌，讓唐綺陽其實內心激動不已，其中在唱劉家昌的《我的家在哪裡》及《明天會更好》時更是感動落淚，唐綺陽表示：「唱《我的家在哪裡》是因為覺得歌詞很美，勾起過往回憶美好的感覺，而《明天會更好》則是想點給粉絲們聽，希望大家在這動盪的社會情勢當下，能把握當下，並充滿希望。」讓一旁的的羅大佑點頭說：「音樂喚起妳每個美好回憶，證明好的音樂是有感染力的。」有趣的是，兩人除了透過彈唱聊音樂，更聊起了羅大佑的吉他蒐藏，目前擁上百把吉他的羅大佑透露這次為唐綺陽直播帶來的古董吉他是自己擁有的第128把吉他，熱衷收藏吉他的他還因此被女兒「小抱怨」一番直嚷家裡吉他太多，羅大佑開玩笑說：「可能我太愛彈吉他了，讓她覺得在家摸吉他的時間比抱她的時間還多。」

▲感受羅大佑「神級」音樂共鳴力，唐綺陽直播高歌四首經典金曲，感動到紅眼眶。（圖／大右音樂提供）
▲感受羅大佑「神級」音樂共鳴力，唐綺陽直播高歌四首經典金曲，感動到紅眼眶。（圖／大右音樂提供）
值得一提的是，席間兩人在把酒言歡時還大聊星座話題，巨蟹座的羅大佑坦承會關注網路跳出的星座運勢分析外，自認個性敏感及愛宅在家這兩個部分像巨蟹座的他還發現自己的星座跟歷史人物溫莎公爵一樣，讓在旁的國師忍不住為羅大佑查起整體星盤，結果發現原來羅大佑太陽、水星都在巨蟹座，「心思細膩敏感，加上水星掌管語言，代表大佑哥很有人文氣質，作文應該很好！而且大佑哥文筆好，絕對是寫情書高手！」完全跟上星座話題的羅大佑跟唐綺陽話匣子一打開聊不停，從木星、冥王星聊到水逆，羅大佑更自曝自己曾在「水逆」時坐飛機遇到座位調整的機件故障而讓自己躺在椅背上，甚至還出動三位空姐一起幫忙處理也無法修好，讓唐綺陽聽聞後猛虧他「有三位空姐在身旁應該減緩不少水逆帶來的不開心。」「虧」完偶像的唐綺陽更笑說：「今天應該是我的事業巔峰了，我竟然可以跟我心目中的偶像開玩笑！」

提及這場即將在本周日(7/17)晚上七點於LINE MUSIC登場的羅大佑《宜花東鹿》「林榮新光站」線上音樂會，羅大佑特別在直播中跟粉絲們推薦自己私藏祕境-位於林榮新光站的兆豐農場，他表示：「在這個場地演唱，更能感受到花蓮的好山好水！」談及日前錄智演唱會的甘苦談，羅大佑透露：「為了要呈現花蓮的24小時從清晨日出、日正當中、日落到黑夜的星空美景，我三點半就被叫起床開始動工，不過看到成品很值得，能夠迎接晨光，感受花蓮的日與夜的美，非常特別的經驗！」在旁的唐綺陽聽聞後問到是否辦這場演唱會很耗體力？羅大佑表示：「其實不會！因為團隊每個人術業有專攻，大家都分工做事，團結起來為同一個成品努力，反而會激盪出不同感覺，精神也被振奮起來！」

羅大佑、唐綺陽兩位大師合體開「吃播」聊到天南地北、意猶未盡，更意外發現兩人家住的超近，「原來是鄰居！」這次透過直播餐桌通告中說說唱唱成「最佳搭檔」的兩人更互約下次合作，唐綺陽不忘跟偶像羅大佑喊話：「大佑哥下次要辦音樂會，如果有缺女高音要叫我，我會為你而練！」 至於聊到羅大佑接下來近的工作計畫，羅大佑透露目前正在籌備音樂劇，不過猶豫疫情關係目前還在評估的推出時間；而在旁的唐綺陽特別透露：「好期待！我想應該快了，下半年世界要恢復溝通了，大概從八九月開始，秋天以後。」（編輯：楊穎軒）

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