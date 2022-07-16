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堪比全糖手搖飲！超商飲料含糖量曝　「這瓶」贏奶茶奪冠

▲夏日來臨，許多人喜歡來杯冰涼飲料解渴，不過其實超商罐裝飲料並不比手搖飲含糖量還少。（示意圖／pixabay）
▲夏日來臨，許多人喜歡來杯冰涼飲料解渴，不過其實超商罐裝飲料並不比手搖飲含糖量還少。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 16:17:35

夏日來臨，許多人喜歡來杯冰涼飲料解渴，不過其實超商罐裝飲料並不比手搖飲含糖量還少，對此美女營養師高敏敏就公布超商罐裝飲料含糖量前10名，其中第一名為果汁汽水奪冠，600ml居然就相等於14顆方糖，含糖量連奶茶都望塵莫及。 

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▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
高敏敏表示，超商含糖量排行第一的罐裝飲料為600ml果汁汽水，含糖量有70.8g，約14顆方糖，600ml汽水則排行第二，含糖量67.8g，約14顆方糖，第三名為600ml沙士，含糖量60.8g，約12顆方糖。 

而大眾普遍認為超甜的奶茶類，則排行第8名，550ml的巧克力奶茶含糖量為60.8g，約12顆方糖，600ml奶茶含糖量為42g，約8顆方糖，最後一名則是450ml柳橙汁，含糖量35.6g，約7顆方糖，那麼含糖量該如何計算呢？高敏敏指出，一顆方糖約=5g的糖=約20kcal，以果汁汽水為例 70.8g大約就是14顆方糖量，而衛福部建議每日精緻糖攝取不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%。 

▲（圖／高敏敏授權提供）
▲高敏敏公布超商罐裝飲料含糖量前10名。（圖／高敏敏營養師授權提供）
對此，高敏敏也建議，喜歡茶類的人要小心很多含糖茶的精緻糖量也不低，選奶茶類的人要注意體脂肪問題，有可能會有看起來不胖，但體脂肪高的情況，選果汁類的人有時常常忽略營養標示跟膳食纖維，有時候也不要被酸酸的飲品給欺騙了，為了減少酸度，反而可能會加入更多糖。 

另外標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高，卻也有著約48g的含糖量，所以建議水果能吃就不要喝果汁，可以吃到更多纖維跟營養，咀嚼也能增強飽足感，若是真的想喝飲料，也可以用無糖茶、牛奶、優酪乳、豆漿代替，或是自己泡杯冰冰涼涼的蜂蜜檸檬水，同時高敏敏也再度強調，下次購買飲料前不只要注意熱量，含糖量也是一大陷阱！（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】    

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