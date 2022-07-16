堪比全糖手搖飲！超商飲料含糖量曝　「這瓶」贏奶茶奪冠

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而大眾普遍認為超甜的奶茶類，則排行第8名，550ml的巧克力奶茶含糖量為60.8g，約12顆方糖，600ml奶茶含糖量為42g，約8顆方糖，最後一名則是450ml柳橙汁，含糖量35.6g，約7顆方糖，那麼含糖量該如何計算呢？高敏敏指出，一顆方糖約=5g的糖=約20kcal，以果汁汽水為例 70.8g大約就是14顆方糖量，而衛福部建議每日精緻糖攝取不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%。
對此，高敏敏也建議，喜歡茶類的人要小心很多含糖茶的精緻糖量也不低，選奶茶類的人要注意體脂肪問題，有可能會有看起來不胖，但體脂肪高的情況，選果汁類的人有時常常忽略營養標示跟膳食纖維，有時候也不要被酸酸的飲品給欺騙了，為了減少酸度，反而可能會加入更多糖。
另外標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高，卻也有著約48g的含糖量，所以建議水果能吃就不要喝果汁，可以吃到更多纖維跟營養，咀嚼也能增強飽足感，若是真的想喝飲料，也可以用無糖茶、牛奶、優酪乳、豆漿代替，或是自己泡杯冰冰涼涼的蜂蜜檸檬水，同時高敏敏也再度強調，下次購買飲料前不只要注意熱量，含糖量也是一大陷阱！（編輯：賴禹妡）
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