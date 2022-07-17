不吃也變胖？壓力肥恐找上門　營養師曝「6類食物」擺脫

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高敏敏透露，主要可以分為四個生理機制的原因，一是影響「自律神經系統」，因自律神經失調，導致無法調節食慾的中樞神經，甚至變成想一直吃東西，另外高壓也會使交感神經興奮，抑制副交感神經作用，影響消化代謝與身心，二是影響「內分泌系統」，身體處於極大壓力下時，會分泌一種壓力荷爾蒙稱為腎上腺皮質醇，此荷爾蒙會刺激食慾增加，並容易囤肪在腹部及臀部。
第三點則為「神經胜肽Y的分泌增加」，長期處於壓力下，體內會分泌神經胜Y，導致慾增加及對高油高熱量食物的渴望、脂肪囤積率提高，並容易堆積脂肪於腹部，四是「痩體素抗性增加」，長期壓力繼續刺激下，會增加瘦體素的抗性 進而導致壓力肥、增加食慾、堆積脂肪。
那想避免壓力肥該怎麼做？高敏敏指出，其實「吃」是最簡單的輔助方式，擺脫壓力肥可以補充礦物質鈣，穩定神經、調節怠懈，推薦食物有牛奶、豆製品、芝麻、小魚乾，以及補充礦物質鎂，鎂可以說是天然的神經安定劑，可以放鬆心情、穩定情緒，除此之外也能提升睡眠品質，推薦食物有燕麥、藻類、堅果、香蕉，還能多吃維生素C協助抗壓荷爾蒙製造，推薦食物有芭樂、奇異果、小番茄、柑橘類。
另外，高敏敏還建議補充膳食纖維，促進腸道蠕動，改善卡卡不順，推薦食物有綠色蔬菜、大番茄、青花菜、椒類，以及補充維生素B群，維持神經系統運作最重要的維生素，也是幫助「快樂荷爾蒙」血清素合成的輔助因子，推薦食物有燕麥、馬鈴薯、南瓜、地瓜，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取，最後是補充色胺酸，製造「快樂荷爾蒙」，血清素的原料，幫助改善大腦壓力，推薦食物有牛奶、起司、豆製品、香蕉。
除了攝取正確食物之外，高敏敏表示也可以維持三餐正常，像是固定三餐進食時間或是不要吃零食或宵夜，保持正常作息，平時也可以多注意進食順序，先喝水或湯再吃蔬菜，再吃豆魚蛋肉類，最後才是主食類，並放慢吃東西的速度，增加飽足感，多喝水能減緩飢餓感 維持身體新陳代謝，可由「體重X30」 提高到「體重X35～40」。
高敏敏也建議適量攝取好油脂，可從鮭魚、 堅果、酪梨、植物油中補充，避免高熱量、重口味食物，也要少吃甜點、飲料 減少精緻糖攝取，飲食之外，舒壓也很重要，建議找出壓力來源，也可以靜下心和自己對話，練習改善及放下壓力源，若無法改善 就學習放寬心，盡量不被壓力影響心情，穩定情緒是非常重要的一環，也推薦大家找一個自己喜歡的運動並維持習慣、每日睡足7小時不熬夜，平時也要記得補充穩定情緒的營養素清單。（編輯：賴禹妡）
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