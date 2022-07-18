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養貓恐導致孕婦流產？醫授5招防治「弓形蟲」注意衛生是關鍵

養貓恐導致孕婦流產？醫授5招防治「弓形蟲」注意衛生是關鍵
養貓恐導致孕婦流產？醫授5招防治「弓形蟲」注意衛生是關鍵

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-18 11:30:43

若你的家中有毛孩，那你可要仔細閲讀這篇文章了。寵物很可愛，也可以很危險，因爲寵物身上帶有的細菌可傳播疾病。特別是貓咪身上，可能攜帶一種稱為「弓形蟲」的寄生蟲。這是世界上最常見的寄生蟲之一，人類可通過清理貓糞便、食用未煮熟的肉類或飲用受污染的水，進而接觸到弓形蟲。

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▲ 貓咪身上可攜帶弓形蟲病菌，透清理糞便傳染給飼主。（示意圖／Pixabay）

什麼是弓形蟲病？

根據外媒Insider報導，弓形蟲病是一種由寄生蟲弓形蟲（Toxoplasma gondii）引起的寄生蟲病。美國Pomona Valley Hospital Medical Center傳染病醫學主任約翰（John Mourani）博士表示，對於免疫系統比較強的健康人群而言，弓形蟲感染的症狀輕微，甚至可能毫無症狀，有時更被誤認為流感病毒。

弓形蟲感染症狀包括發燒、發冷、身體疼痛、喉嚨痛、頭痛、疲勞、淋巴結腫大。對於健康的人，症狀通常會在兩至四個星期內消退，但對於孕婦、近期接受器官移植、正在接受化療，或是感染艾滋病病毒的人，其免疫功能較弱，感染弓形蟲的風險大增。

 

弓形蟲從哪裏來？

一、接觸含有弓形蟲的貓糞便

貓咪一旦食用受感染的獵物或生肉，就會感染弓形蟲，並通過糞便排出。飼主清潔貓砂盒後，一定要記得洗手，否則之後觸摸眼睛、嘴巴等部位，就會被感染。

二、受污染的肉類或奶製品

生肉特別容易感染弓形蟲。因此處理肉類的砧板、刀具等首當其衝，最容易受污染。

Pixabay
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▲ 生肉、處理肉類的砧板、刀具等，特別容易感染弓形蟲。（示意圖／Pixabay）

三、未洗過的水果和蔬菜

商場買回來的水果和蔬菜，需要清洗後才可進行烹煮。若不清洗就食用，可能會感染弓形蟲病。

四、受污染的土壤

受感染的土壤也帶有弓形蟲。若你在園藝活動後不洗手，或是吃花園裡摘下未清洗的果實，就有可能將細菌吃進肚裏。

五、器官移植或輸血

儘管這種情況比較罕見，但弓形蟲可通過器官移植或輸血傳播。

六、母嬰傳播

若孕婦在懷孕期間或懷孕前被感染，弓形蟲菌會傳染給胎兒，甚至會導致流產。

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▲ 弓形蟲菌可由孕婦傳染給胎兒，甚至會導致流產。（示意圖／Pixabay）

如何預防弓形蟲

一、將肉類徹底煮熟

家禽的溫度應達到74°C，碎肉的溫度應達到71°C。整塊豬肉、牛肉、羊肉等肉類溫度應達到63°C。請勿吃未煮熟的肉類，以免增加感染風險。

二、保持清潔

一定要用肥皂洗淨雙手，徹底清洗廚房用具，尤其是接觸生肉的砧板，和水果、蔬菜之類的農產品。

三、清理貓砂時戴手套，清理後洗淨雙手

若你的免疫功能不好，或是正在懷孕，那就不要自己清理貓砂。若是無法避免的話，請戴上手套，並在清理後洗淨雙手，以降低感染弓形蟲的風險。

四、給貓咪餵食乾糧或罐頭食品

若讓貓食用受污染的生肉，會直接感染弓形蟲，乾糧或罐頭食品可將風險降到最低。

五、把貓留在室內

把貓養在室內，遠離流浪貓或其他動物，可降低貓在外頭染上細菌的風險。

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