特企／台中歌劇院親子鬧夏日！小小觀眾趣味互動樂翻天

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今年夏天，雲門劇場家庭音樂會Trio Zilia三重奏《動物醫生的煩惱》8月6、7日將首度到臺中演出，改編自聖桑的《動物狂歡節》，以絃樂、鋼琴、打擊樂描繪各種動物，更有雲門舞集舞蹈教室小舞者加入演出，60分鐘結合舞蹈、戲劇、互動遊戲，適合3歲以上的孩子參加。
「入門款歌劇」《糖果屋》有著生動好記的旋律，多首歌曲還成為歐洲家喻戶曉的兒歌，從19世紀末傳唱至今。歌劇院8月12至14日將賦予《糖果屋》全新面貌，將故事場景從黑森林搬到現代超市，為老童話賦予新生命，全長約110分鐘，適合7歲以上觀眾。
中華開發文教基金會連續6年支持歌劇院藝文推廣，今年度也選定《糖果屋》，邀請嘉義及南投地區偏鄉學校近百名師生一同欣賞，演前安排導聆及歌劇院建築導覽，以輕鬆愉快的方式拉近學童與歌劇之距離。
還記得與孩子們睡前的親密時光嗎？《睡前故事》講述的親子關係不只是父母與孩子，也可能是爺爺奶奶，或是廣義的親人、照顧與被照顧者，透過工作坊發掘出他們睡前的儀式、互動、甚至夢境，以共舞的形式8月20、21日在凸凸廳夢幻呈現，喚醒每位觀眾心中深處的親密記憶，全長約65分鐘，建議7歲以上的觀眾入場。
節目介紹
2022夏日放／FUN時光—雲門劇場家庭音樂會Trio Zilia三重奏《動物醫生的煩惱》
演出時間：8/6(六)11:00、8/6(六)15:00、8/7(日)11:00
演出地點：臺中國家歌劇院 中劇院
購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n12Qrjzr
2022夏日放／FUN時光—洪伯定克歌劇《糖果屋》
演出時間：8/12(五)19:30、8/13(六)14:30、8/14(日)14:30
演出地點：臺中國家歌劇院 中劇院
購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n04YN6u7
2022夏日放／FUN時光—新藝計畫 二律悖反協作體《睡前故事》
演出時間：8/20(六)14:30、8/20(六)16:30、8/21(日)14:30、8/21(日)16:30
演出地點：臺中國家歌劇院 凸凸廳
購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n12ofe7r