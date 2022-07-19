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特企／台中歌劇院親子鬧夏日！小小觀眾趣味互動樂翻天

▲「年僅」5歲的臺中國家歌劇院，今夏將上演多檔精彩的親子節目，包括家庭音樂會《動物醫生的煩惱》、歌劇《糖果屋》、以及舞蹈劇場《睡前故事》，而每當大量可愛活潑的小小觀眾湧入。（圖／資料照片）
▲「年僅」5歲的臺中國家歌劇院，今夏將上演多檔精彩的親子節目，包括家庭音樂會《動物醫生的煩惱》、歌劇《糖果屋》、以及舞蹈劇場《睡前故事》，而每當大量可愛活潑的小小觀眾湧入。（圖／資料照片）

本報訊

2022-07-19 11:00:00

孩子總是帶來驚喜 ，「年僅」5歲的臺中國家歌劇院，今夏將上演多檔精彩的親子節目，包括家庭音樂會《動物醫生的煩惱》、歌劇《糖果屋》、以及舞蹈劇場《睡前故事》，而每當大量可愛活潑的小小觀眾湧入，也是前台人員最繃緊神經的時刻，曾發生過氣球飛到3層樓高天花板的趣事，還有小朋友見到「兒童界天王」過度興奮，跳著跳著就吐了！

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前台人員回憶，幾年前有一名年約5、6歲的小男童，和媽媽一起到歌劇院來玩，結果心愛的「巧虎」氣球飛到一樓7.5公尺高的天花板上，任憑男童聲聲呼喚都回不來，媽媽向前台求助，無奈高空作業車只能等到閉館無人時才能使用，男童只能向「巧虎」說再見。

今年夏天，雲門劇場家庭音樂會Trio Zilia三重奏《動物醫生的煩惱》8月6、7日將首度到臺中演出，改編自聖桑的《動物狂歡節》，以絃樂、鋼琴、打擊樂描繪各種動物，更有雲門舞集舞蹈教室小舞者加入演出，60分鐘結合舞蹈、戲劇、互動遊戲，適合3歲以上的孩子參加。

▲《動物醫生的煩惱》劇照。（圖／資料照片）
▲《動物醫生的煩惱》劇照。（圖／資料照片）
「入門款歌劇」《糖果屋》有著生動好記的旋律，多首歌曲還成為歐洲家喻戶曉的兒歌，從19世紀末傳唱至今。歌劇院8月12至14日將賦予《糖果屋》全新面貌，將故事場景從黑森林搬到現代超市，為老童話賦予新生命，全長約110分鐘，適合7歲以上觀眾。

中華開發文教基金會連續6年支持歌劇院藝文推廣，今年度也選定《糖果屋》，邀請嘉義及南投地區偏鄉學校近百名師生一同欣賞，演前安排導聆及歌劇院建築導覽，以輕鬆愉快的方式拉近學童與歌劇之距離。

還記得與孩子們睡前的親密時光嗎？《睡前故事》講述的親子關係不只是父母與孩子，也可能是爺爺奶奶，或是廣義的親人、照顧與被照顧者，透過工作坊發掘出他們睡前的儀式、互動、甚至夢境，以共舞的形式8月20、21日在凸凸廳夢幻呈現，喚醒每位觀眾心中深處的親密記憶，全長約65分鐘，建議7歲以上的觀眾入場。

節目介紹

2022夏日放／FUN時光—雲門劇場家庭音樂會Trio Zilia三重奏《動物醫生的煩惱》

演出時間：8/6(六)11:00、8/6(六)15:00、8/7(日)11:00

演出地點：臺中國家歌劇院 中劇院

購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n12Qrjzr

2022夏日放／FUN時光—洪伯定克歌劇《糖果屋》

演出時間：8/12(五)19:30、8/13(六)14:30、8/14(日)14:30

演出地點：臺中國家歌劇院 中劇院

購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n04YN6u7

2022夏日放／FUN時光—新藝計畫 二律悖反協作體《睡前故事》

演出時間：8/20(六)14:30、8/20(六)16:30、8/21(日)14:30、8/21(日)16:30

演出地點：臺中國家歌劇院 凸凸廳

購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n12ofe7r

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