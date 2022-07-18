「哥吉拉之亂」誰對誰錯？劇情爭議一次看　他還在阿貴家

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回顧整起事件，14日臉書社團《匿名公社》先出現一位人妻匿名抱怨，說她老公一直都有蒐集公仔的習慣，而有次剛好親戚來家裡作客，由於小孩子很喜歡老公的哥吉拉模型公仔，於是她就擅自決定將其送給對方，之後再買一隻一模一樣。結果老公出差回來後大發雷霆，讓她相當不解，並痛斥老公「幼稚、暴怒的不可理喻。」
人妻更在文中批評老公「像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了，晚上他回來我整個傻眼，他買了一大堆的模型，然後故意說他花了十幾萬買的，我氣到直接回娘家，要他道歉，不然我們兩個會有大問題！為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」貼文曝光後，網友們風向一面倒，全都在砲轟原PO的行為，但她則一一反擊網友，始終堅持自己沒有錯。
2、人妻從「堅持沒錯」→「後悔道歉」
事後，人妻就曬出和老公的對話截圖，在對話裡，她態度從硬到拉下臉來道歉，但似乎為時已晚，老公這才訴說心中不滿並提出離婚：「我累了，你存款還有快100（萬）妳留著，等我下星期出差回來，找律師談一談吧，車給妳，房子我要，我去阿貴家住幾天不要來找我，我認真的」。這讓原PO十分後悔，不斷向網友們求助想挽救婚姻。
隔天，原PO才再度發文更新近況，說明她已經把哥吉拉模型帶回家，但老公還是沒有回來，目前仍待在朋友阿貴家。另外她也PO出和老公的最新對話，她其實是不想離婚的，但如果要離婚，她希望可以用500萬的價錢拿回房子，並強調「我也不年輕了」。
3、老公的反擊：離婚→現在不想談。
但老公忍無可忍，不僅抱怨所有，更反控原PO的佔有慾、霸道等行為，「我只剩模型還算我主宰…」一字一句均透露出許多委屈和無奈。此外，她更提到「網路上文章我有看到，妳覺得能帶給妳什麼，只有妳被罵、我不知道妳發文意義在哪？鑰匙在我這、離婚的事情我現在不想談。」直到截稿前，這件故事再無任何更新，不過她老公有提到，要等他下禮拜出差回來，或許屆時才會有最新發展。
4、各界看法，律師王齡梓：人妻行為有涉及竊盜罪。
這起事件更被網友稱為「哥吉拉之亂」，瘋傳至各大臉書社團、網路論壇等等，除了許多網友分享自己珍藏以外，包括台大教授葉丙成、律師王齡梓、呂秋遠、醫師姜冠宇等各界人士都有發表看法和意見，就連才剛拿下今年金曲獎最佳作詞人的歌手熊仔，也一時興起改編歌手蛋堡的歌曲《關於小熊》，吸引超過上萬名網友按讚朝聖，「跪求釋出演唱版」。