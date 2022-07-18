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「哥吉拉之亂」誰對誰錯？劇情爭議一次看　他還在阿貴家

▲人妻送走老公的珍藏哥吉拉模型公仔，導致兩人鬧離婚，被網友們稱為「哥吉拉之亂」。（圖／爆廢公社）
▲人妻送走老公的珍藏哥吉拉模型公仔，導致兩人鬧離婚，被網友們稱為「哥吉拉之亂」。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 12:12:032022-07-18 12:17:17

網路日前出現一位人妻抱怨，他把老公的「哥吉拉」模型送親戚小孩後，竟換來老公的暴怒生氣，最後甚至鬧到要離婚，引起網友們瘋狂討論，紛紛敲碗後續發展，沒想到，這起荒謬的夫妻失和，更引來律師、醫師、作家，甚至是偶像歌手都來朝聖關注。對此《NOWnews》特別整理所有事件的懶人包，供讀者們參考。

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1、哥吉拉之亂起源：人妻擅自把公仔送人！

回顧整起事件，14日臉書社團《匿名公社》先出現一位人妻匿名抱怨，說她老公一直都有蒐集公仔的習慣，而有次剛好親戚來家裡作客，由於小孩子很喜歡老公的哥吉拉模型公仔，於是她就擅自決定將其送給對方，之後再買一隻一模一樣。結果老公出差回來後大發雷霆，讓她相當不解，並痛斥老公「幼稚、暴怒的不可理喻。」

人妻更在文中批評老公「像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了，晚上他回來我整個傻眼，他買了一大堆的模型，然後故意說他花了十幾萬買的，我氣到直接回娘家，要他道歉，不然我們兩個會有大問題！為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀！」貼文曝光後，網友們風向一面倒，全都在砲轟原PO的行為，但她則一一反擊網友，始終堅持自己沒有錯。

▲有人妻擅自把老公珍藏多年的「哥吉拉」公仔送人，即將面臨離婚命運。（圖／爆料公社）
▲從對話中明顯看到，她老公離婚心意已決。（圖／爆料公社）
2、人妻從「堅持沒錯」→「後悔道歉」

事後，人妻就曬出和老公的對話截圖，在對話裡，她態度從硬到拉下臉來道歉，但似乎為時已晚，老公這才訴說心中不滿並提出離婚：「我累了，你存款還有快100（萬）妳留著，等我下星期出差回來，找律師談一談吧，車給妳，房子我要，我去阿貴家住幾天不要來找我，我認真的」。這讓原PO十分後悔，不斷向網友們求助想挽救婚姻。

隔天，原PO才再度發文更新近況，說明她已經把哥吉拉模型帶回家，但老公還是沒有回來，目前仍待在朋友阿貴家。另外她也PO出和老公的最新對話，她其實是不想離婚的，但如果要離婚，她希望可以用500萬的價錢拿回房子，並強調「我也不年輕了」。

3、老公的反擊：離婚→現在不想談。

但老公忍無可忍，不僅抱怨所有，更反控原PO的佔有慾、霸道等行為，「我只剩模型還算我主宰…」一字一句均透露出許多委屈和無奈。此外，她更提到「網路上文章我有看到，妳覺得能帶給妳什麼，只有妳被罵、我不知道妳發文意義在哪？鑰匙在我這、離婚的事情我現在不想談。」直到截稿前，這件故事再無任何更新，不過她老公有提到，要等他下禮拜出差回來，或許屆時才會有最新發展。

4、各界看法，律師王齡梓：人妻行為有涉及竊盜罪。

這起事件更被網友稱為「哥吉拉之亂」，瘋傳至各大臉書社團、網路論壇等等，除了許多網友分享自己珍藏以外，包括台大教授葉丙成律師王齡梓呂秋遠醫師姜冠宇等各界人士都有發表看法和意見，就連才剛拿下今年金曲獎最佳作詞人的歌手熊仔，也一時興起改編歌手蛋堡的歌曲《關於小熊》，吸引超過上萬名網友按讚朝聖，「跪求釋出演唱版」。

▲哥吉拉。（圖/爆廢公社）
▲網友稱為「哥吉拉之亂」，也讓人得知收藏公仔的價值和背後意義。（圖/爆廢公社）

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