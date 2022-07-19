專訪／擘畫市政雙核心　沈慧虹曝林智堅找上她關鍵原因

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新竹市過去8年由前市長林智堅執政，更把新竹市打造一座親子城市，隨著任期結束，林智堅轉戰參選桃園市長，並找上沈慧虹接棒參選新竹市長。沈慧虹說，從被林智堅徵詢到民進黨徵召她，「過程中我沒有猶豫」，從規劃者、專業幕僚，到有機會成為執行者，這是夢寐以求的機會。
提到參選市長，沈慧虹語氣中流露堅定的自信。沈慧虹說，她對於自己所做的規劃可以實現，覺得很有挑戰，「我不是對頭銜迷戀」。過去30多年公務員生涯從事交通業務，擔任副市長時負責跨局處協調，「交通、政治都是眾人之事」，從事公共事務、政治也是希望有機會讓大家幸福，2件事物本質上是相通的。
沈慧虹說，市政有雙核心，分別是親子、長輩，2塊核心重疊處就是「三明治世代」的年輕人。親子部分「公托繼續加倍」，這已有著手的計畫；長輩的安老津貼、重陽禮金、假牙政策、健檢都不會改變；青年的就業、就學不用擔心，她會推動技職教育，讓就業與教育一起並行；青壯年產業也會持續發展，「竹科Ｘ」會繼續走下去。
老舵手領航新竹 林智堅要她接續幸福新竹
「我是他重要左右手」，沈慧虹說，直接徵詢她的想法就是林智堅，對於新竹的未來，林智堅怎麼可能不憂心？這次選舉不是接林智堅的人，而是接續新竹幸福的人，需要有專業素養、對市政有影響的人，林智堅看她就是這樣子。
沈慧虹指出，過去8年她參與其中，也從沒缺席過，與其交給摸索的人、對於新竹不熟悉的人，當然還是要交給老舵手比較好，這部分林智堅跟她談的時候，是基於對新竹的熱愛與懇切。
「機會就像一道光！」沈慧虹說，選舉本來不在人生規劃中，但所謂想做事的心情、理想出現一道光時，當下就沒有什麼好猶豫的，「新竹若我還不熟悉，誰會比我更熟悉」，這責任她無可閃避。
力推大新竹！沈慧虹：非政治議題、是生活議題
2021年底，新竹縣、市合併升格引來爭論，最終《地方制度法》在立法院闖關失敗，也讓大新竹就此停擺。沈慧虹說，這不是政治議題，而是生活議題，是大尺度城市發展與規劃議題，如果是福國利民，民眾難道會不支持？
沈慧虹說，如果民眾是支持大新竹，那競選的時候就要支持這件事，而支持好的事情、對的人，才是民主政治要的，不是選顏色、立場，是選對民眾生活好的人，這不是藍綠之爭，而是「城市幸福保衛戰」。
沈慧虹指出，新竹市有45萬人口，創稅能力是高居全國第六，但大家都知道新竹有高收入，卻沒有高生活品質。新竹當年分家，土地不在新竹市手上，打通公道三要安置78戶，新竹市花了7億4000萬跟新竹縣購地，而且沒有打折。
沈慧虹說，在新竹市的土地有2大地主，包括新竹縣、國有財產署，如果公共建設永遠卡在土地問題，都市發展無法往前進行。另外像大新竹輕軌，也因為行政現實只規劃新竹市紅線，近期新竹縣做可行性研究時，也把新竹市納入規劃，代表交通運輸不會只有單一縣市，新竹市、新竹縣、竹科才是共同生活圈。
大新竹下的3平權 輕軌、車站促新竹市「舊城再生」
大新竹包含的新竹縣、市，沈慧虹說，縣市合併下可以做到交通、就學、就醫平權。另外大新竹輕軌、大新竹車站計畫，都是希望促成「舊城再生」。
沈慧虹指出，交通平權部分，希望所有人在沒有自己運輸工具狀況下，利用運輸工具就可以出門；就學平權則是明星學校不應該集中都會型地區，而是所有受教權都要達到一定程度。就醫平權部分，則是台大在新竹有湳雅、經國、竹東、竹北4院區，有資格成為醫學中心，來面對大新竹的所有醫療需求。
沈慧虹說，不論是大新竹輕軌、大新竹車站計畫，把便利引進到車站，周邊舊城文化軟措施都應該要進來，促使新竹市的「舊城再生」。