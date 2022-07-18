崑山科大迎新生辦特色說明會豪送320萬大禮及免費住宿

少子化日趨嚴重，各大專院校無不卯足全力拚招生，今年崑山科技大學為使新生能認識技職特色，特別於校內國際會議廳辦理「技職教育特色宣導說明會」，因應疫情關係同步辦理實體與線上會議，錄取新生來自全國各地，為歡迎新生入學，該校不僅大方提供學生宿舍雅房免費入住 8 個名額，校長李天祥更自掏腰包，讓所有參與學生皆可獲得一萬元獎學金，總計頒出近 320 萬的入學大禮，讓新生 high 翻。

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崑山科大為落實教學創新、提升高教公共性並宣揚學校特色、善盡社會責任，促進民眾認識崑大教育領域特色，盛大辦理「技職教育特色宣導說明會」，期能提升學生學習熱情，進而傳達技職教育的多元特色。新生參與非常踴躍，實體出席與線上參與共有約 300 名新生共襄盛舉，家長陪同蒞校參與亦有 200 名左右，副校長鐘俊顏、副校長周煥銘、副校長陳龍泉皆出席與會，相當熱鬧！

鐘俊顏表示，該校致力為學生提供利多，近年來編列逾 1 億的學生各類獎助學金，如專業競賽或證照獎助學金、經濟不利學生助學金、畢業生創（就）業基金等，讓學生在學期間能夠獲得最多的資源。當天活動還提供免費住宿摸彩名額， 1 年雅房免費入住學生宿舍 8 名， 300 名參與新生每人皆可獲得一萬學獎學金，該校送出最實質的升學賀禮，讓不少家長直呼，除了對技職教育有了更進一步的了解，也對崑大提供學生的豐沛學習資源感到非常滿意。

▲崑山科大副校長鐘俊顏介紹該校優異辦學績效（圖／崑山科大提供）

周煥銘提到，崑山科大辦學優異，教育部公布 111 年「高等教育深耕計畫」審查結果，該校榮獲 2.12 億高額補助，爭取經費年年創新高， 5 年來共獲得 9.61 億的高額補助，總經費榮登全國私立科大最高，使得每位學生平均受益度蟬聯私立科大全國第一！去年辦理「技職教育特色宣導說明會」送出近 230 萬的新生入學禮，今年加碼到近 320 萬，在豐沛的經費資源挹注下，年年更新學習設備與校內實習場域，為企業打造優質人才，讓他校學生頻頻稱羨。











