產後調理一定要喝生化湯？　中醫師：並非人人適合

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一般自然產於產後24小時開始服用生化湯7~14帖，剖腹產於產後第三天開始服用，但因為每人體質不同，需要由熟悉的中醫師進行辨證論治，擬定產後調理4到6週的處方。初期使用清代傅青主婦科名醫所擬生化湯，方中當歸以補血、行血、祛寒，川芎活血行氣，桃仁活血祛瘀，炮薑溫經止痛散寒，炙甘草和中調和諸藥，全方溫通養血、化瘀疏通，可幫助子宮收縮(復舊)，幫助子宮內膜的重建新生(生新)。
民眾普遍觀念都認為經後服用四物湯，產後服用生化湯，施柏瑄中醫師表示，但事實上每個人體質不同，所以會服用不同組成比例的四物湯或生化湯，加上中醫方劑與藥物本身就有其適應症和禁忌症，產後失血、陰血耗傷，若產後出現血虛、血瘀導致血熱有瘀者，即需調整處方中溫熱藥物的比例，避免過於溫燥。
陰虛濕熱體質不宜過度滋陰、清熱 恐影響脾胃
經施柏瑄中醫師診斷小玲陰虛濕熱體質，若生地、熟地、知母等滋陰藥物使用過度，容易釀溼化熱，黃芩、黃連、黃柏等清熱藥物使用太多，容易伐傷正氣，而這兩種藥物過度使用都會影響脾胃運化，所以仍需適度的加上陳皮、半夏等理氣健脾藥物。施柏瑄中醫師分享，小玲經後四物湯也需要將熟地換生地，或是調整赤芍清熱比例，而產後部份將著重於滋陰潤燥養血，並酌加清熱養氣陰藥物，甚至在食療部份，也需要囑咐麻油爆薑類的食物不能過食。
小玲在生化湯療程結束後，第三週開始擬定健脾益氣、滋陰潤燥，並搭配杜仲首烏水，第四週在滋陰條件下，加強氣血雙補，經過兩週滋陰潤燥調理，燥熱體質也趨於改善，這時候在加強健脾益氣及補腎固髮，可以改善氣血虧虛造成的落髮及筋骨酸痛。這樣的療程下來，可以讓小玲產後身體回復較迅速，以至於腰酸背痛、四肢水腫。
細緻產後調理 施柏瑄中醫:可依體質客制特調
產後調理，施柏瑄中醫師拿出在醫學中心進行中西醫戰後照護計畫的拼勁，不僅客製化幫患者規劃產後調理療程，並且細緻到每天早中晚都搭配不同的水藥，希望經由去瘀、生新、復舊、滋陰潤燥、滋養氣血等方法，讓患者可以快速回復產前身材，並且減少水腫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54461
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