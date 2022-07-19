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產後調理一定要喝生化湯？　中醫師：並非人人適合

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產後調理一定要喝生化湯？　中醫師：並非人人適合

健康醫療網

2022-07-19 10:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】小玲回診的時候愁眉苦臉地說：「最近煩惱生產完要怎麼坐月子？因為我自己體質比較燥熱，怕會吃太補，但是不吃十全大補又怕補不到身體？」小玲是個努力的上班族，下班後還會持續進修到深夜，因此常常感到口乾舌燥、潮熱感。中醫師施柏瑄告訴小玲：「妳是陰虛溼熱體質，產後可能因為體內陰液虧少，身體變得更燥熱，甚至會口破、便秘。生產分娩時耗損氣血，若感受外邪，就容易影響氣血循環致病。一般認知都覺得生產完都要吃一個禮拜的生化湯，但還是要先觀察個人體質，根據體質來補虛、攻實、溫寒、清熱。」

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生化湯活血行氣、止痛散寒　助產婦復舊生新

一般自然產於產後24小時開始服用生化湯7~14帖，剖腹產於產後第三天開始服用，但因為每人體質不同，需要由熟悉的中醫師進行辨證論治，擬定產後調理4到6週的處方。初期使用清代傅青主婦科名醫所擬生化湯，方中當歸以補血、行血、祛寒，川芎活血行氣，桃仁活血祛瘀，炮薑溫經止痛散寒，炙甘草和中調和諸藥，全方溫通養血、化瘀疏通，可幫助子宮收縮(復舊)，幫助子宮內膜的重建新生(生新)。

民眾普遍觀念都認為經後服用四物湯，產後服用生化湯，施柏瑄中醫師表示，但事實上每個人體質不同，所以會服用不同組成比例的四物湯或生化湯，加上中醫方劑與藥物本身就有其適應症和禁忌症，產後失血、陰血耗傷，若產後出現血虛、血瘀導致血熱有瘀者，即需調整處方中溫熱藥物的比例，避免過於溫燥。

陰虛濕熱體質不宜過度滋陰、清熱　恐影響脾胃　

經施柏瑄中醫師診斷小玲陰虛濕熱體質，若生地、熟地、知母等滋陰藥物使用過度，容易釀溼化熱，黃芩、黃連、黃柏等清熱藥物使用太多，容易伐傷正氣，而這兩種藥物過度使用都會影響脾胃運化，所以仍需適度的加上陳皮、半夏等理氣健脾藥物。施柏瑄中醫師分享，小玲經後四物湯也需要將熟地換生地，或是調整赤芍清熱比例，而產後部份將著重於滋陰潤燥養血，並酌加清熱養氣陰藥物，甚至在食療部份，也需要囑咐麻油爆薑類的食物不能過食。

小玲在生化湯療程結束後，第三週開始擬定健脾益氣、滋陰潤燥，並搭配杜仲首烏水，第四週在滋陰條件下，加強氣血雙補，經過兩週滋陰潤燥調理，燥熱體質也趨於改善，這時候在加強健脾益氣及補腎固髮，可以改善氣血虧虛造成的落髮及筋骨酸痛。這樣的療程下來，可以讓小玲產後身體回復較迅速，以至於腰酸背痛、四肢水腫。

細緻產後調理　施柏瑄中醫:可依體質客制特調

產後調理，施柏瑄中醫師拿出在醫學中心進行中西醫戰後照護計畫的拼勁，不僅客製化幫患者規劃產後調理療程，並且細緻到每天早中晚都搭配不同的水藥，希望經由去瘀、生新、復舊、滋陰潤燥、滋養氣血等方法，讓患者可以快速回復產前身材，並且減少水腫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54461

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