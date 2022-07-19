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不開冷氣自帶涼感！「9補水食物」消暑解熱：夏天超適合

▲炎炎夏日，營養師高敏敏提醒「小心熱到脫水」，並分享能消暑解熱的「8種補水食物」，讓你「不開冷氣也能自帶涼感」。（示意圖／取自unsplash）
▲炎炎夏日，營養師高敏敏提醒「小心熱到脫水」，並分享能消暑解熱的「8種補水食物」，讓你「不開冷氣也能自帶涼感」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 10:33:10

炎炎夏日高溫難耐，常常熱到口乾舌燥、皮膚乾癢、腦袋渾沌，讓人簡直快受不了，對此，營養師高敏敏也提醒「小心熱到脫水」，並分享能消暑解熱的「9種補水食物」，讓你「不開冷氣也能自帶涼感」。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏授權提供）
第一「冬瓜」，含水量為96.9%，喝了冬瓜湯就會常常想跑廁所，因為他的含鉀量非常豐富，每100g的冬瓜就有165mga的鉀、含水量為96.9g，可以幫助利尿、解水腫，所以女生夏天發現自己的臉拋拋腫腫的，就來碗冬瓜湯吧。

第二「黃瓜」，含水量96%，瓜類通常含水量都會比高，每100g的黃瓜就高達96g的水分，而補充水份之餘也可以補充膳食纖維，每100g的黃瓜，有著1.3g的膳食纖維，另外黃瓜可以冰在冰箱，吃起來除了補水也自帶涼感，隨身攜帶直接吃也很方便，「夏天如果食慾不振，就靠黃瓜來補吧」。

第三「生菜」，含水量為95%，清爽涼口外，還能補足膳食纖維和維生素C，是很棒的營養來源；第四「絲瓜」，含水量94.6%，高豐富的水分可以幫助我們解熱、防中暑，而吃絲瓜補水之外，也能補充膳食纖維，是防暑解熱的好食材；第五「大番茄」，含水量為94.5%，番茄富含的茄紅素完全不怕加熱，反而烹調加工過後更容易釋放出營養素、更容易吸收。

▲營養師高敏敏提醒「小心熱到脫水」，分享能消暑解熱的「8種補水食物」。（圖／營養師高敏敏授權提供）
▲營養師高敏敏提醒「小心熱到脫水」，分享能消暑解熱的「8種補水食物」。（圖／營養師高敏敏授權提供）
第六「苦瓜」，含水量為94.3%，苦瓜能清胃解毒，幫助健胃、助代謝之外，苦瓜也含有豐富的維他命C，每100g就含有53mg，可以幫助提升身體免疫力；第七「海帶」，含水量為93.8%，海帶有著豐富營養素，尤其含鉀量豐富，可以幫助降血壓、除積熱；第八「青椒」，含水量為92.2%，有清心解熱的功能，此外青椒纖維高，可以幫助排便、促進體內代謝。

最後則是「西瓜」，含水量90.8%，雖然不是最高，但西瓜吃下去就有透心涼的感覺，除了補水之外，也讓身體自帶涼感、幫助消暑，「有沒有發現以營養角度來說，瓜類都是屬於比較補水的食材，因此很適合在夏天做食用，如果受不了酷暑，就趕緊來點消暑解熱食物吧」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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