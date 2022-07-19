特企／「一站廚房」從正餐到點心　多元美食一站搞定！

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從台灣國民小吃、多國料理、私廚健康餐盒到飲品下午茶任你挑
「一站廚房，從正餐到飲料點心，一站就搞定。」，攜手超過10個人氣美食品牌，從多國料理、私廚健康餐盒到飲品下午茶， 如「阿肥阿瘦 魯肉飯專賣店」，靠著黃金密滷汁征服了愛好國民美食的饕客嘴；辦公室族群的中餐熱門選項，「GoodFood健康餐盒」，以私廚手法烹製，將健康餐盒的定義從無謂的水煮食物中解放。疫情無法出國，請出韓裔主廚掌廚的道地韓式料理 「唐麵」，不用出國就能吃到韓式宮宴料理。另外，想吃蔬食也能被滿足，米其林一星祥和蔬食旗下品牌「Serenity」採用多項在地天然食材，運用川式料理手法，搭配各種不同的辛香料，豐富了饕客的味蕾，也賦予大家對蔬食料理的更多想像。
飽餐一頓後，就需要飲料+下午茶填飽第二個胃，文青網美推薦飲品「不要對我尖叫」、日賣千顆的人氣車輪餅「一分錢一分貨」、使⽤天然食材，使用急凍技術瞬間鎖住新鮮好味道的健康果昔「果実恋人」、韓國咖啡連鎖第一品牌「Coffebene」及手做2187道層次的精品蝴蝶酥餅「帕米貝可」等，更多精選品牌等你來訂購，一天吃一種，保證不吃膩。
且陸續邀約國內外人氣品牌，如「福忠字號-偉忠姐的眷村菜」，及忠於食材原味鐵板料理指標品牌「犇鐵板燒」即將加入一站廚房，提供大家豐富選擇，滿足大家的味蕾。
雲端廚房3.0新模式
「一站廚房」除了活躍於外送外，實體店面設立於延吉街內，讓周遭苦於中餐煩惱的消費者，出門外帶也可以享有一樣的美食豐富性。另，因 「從正餐到飲料點心，一站就搞定」創新雲廚型態及多樣的飲食品牌，深受都會區企業喜愛，一次解決大型會議、企業活動等用餐需求，如與全台最狂員工餐廳，橘子集團旗下「普橘島」合作「客座 pop-up出餐」活動，將一站廚房美食透過快閃合作，提供多樣餐點，犒賞辛苦工作員工們的胃。
一站廚房OneStopKitchen
-從正餐到點心，一站就搞定-
▪️地址：台北市大安區延吉街137巷18號
▪️時間：平日11:00-21:00
▪️電話：02-27111033
▪️線上點：https://bit.ly/3o37tQq
超過10種以上的正餐選擇
▸黃金比例且費時熬滷「阿肥阿瘦」滷肉飯便當
▸讓人食之有味的健康餐盒「GoodFood」
▸韓裔主廚掌廚的道地韓式料理「唐麵」
▸想來奢侈吃點鍋「鍋好日子」
▸蔬食主義者也能滿足的「祥和蔬食」
人氣飲品一次喝
▸知名手搖飲品牌「不要對我尖叫」
▸天然食材果昔「果実恋人」
▸韓國咖啡連鎖第一品牌「Coffebene」
下午茶有甜也有鹹
▸人氣餐車車輪餅「一分錢一分貨」
▸酥鬆脆薄，蝴蝶酥中的精品「帕米貝可」
▸台灣代表美食「鹹酥雞套餐」
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詳細活動資訊可上一站廚房IG查詢
(IG搜尋：onestopkitchen2022／https://bit.ly/3Oe5GTm)