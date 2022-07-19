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特企／「一站廚房」從正餐到點心　多元美食一站搞定！

▲一站廚房，從正餐到飲料點心，一站就搞定。（圖／品牌提供）
▲一站廚房，從正餐到飲料點心，一站就搞定。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-19 19:15:13

一場疫情，改變了大家的用餐習慣，無論是個人用餐或者是社交聚會，消費者多數都會選擇外帶、外送，而外送平台的興起，為大家帶來了點餐取餐的便利，但消費者的飲食多樣化需求並未被滿足。

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你一定遇過這樣的狀況，中午想訂外送，同事口味需求不一，到最後只能各訂各的，無法減省運費；在家聚餐有人吃葷有人吃素，還要訂飲料，訂單要分三四筆，運費加上訂購時間好費神。人氣手搖飲「不要對我尖叫」母公司「合食餐飲集團」，透過多年餐飲經營經驗，看見了消費者對於點餐多樣化的需求及外送平台上單一店家無法解決的市場痛點，於是有了雲端廚房「一站廚房」的誕生。

從台灣國民小吃、多國料理、私廚健康餐盒到飲品下午茶任你挑

「一站廚房，從正餐到飲料點心，一站就搞定。」，攜手超過10個人氣美食品牌，從多國料理、私廚健康餐盒到飲品下午茶， 如「阿肥阿瘦 魯肉飯專賣店」，靠著黃金密滷汁征服了愛好國民美食的饕客嘴；辦公室族群的中餐熱門選項，「GoodFood健康餐盒」，以私廚手法烹製，將健康餐盒的定義從無謂的水煮食物中解放。疫情無法出國，請出韓裔主廚掌廚的道地韓式料理 「唐麵」，不用出國就能吃到韓式宮宴料理。另外，想吃蔬食也能被滿足，米其林一星祥和蔬食旗下品牌「Serenity」採用多項在地天然食材，運用川式料理手法，搭配各種不同的辛香料，豐富了饕客的味蕾，也賦予大家對蔬食料理的更多想像。

飽餐一頓後，就需要飲料+下午茶填飽第二個胃，文青網美推薦飲品「不要對我尖叫」、日賣千顆的人氣車輪餅「一分錢一分貨」、使⽤天然食材，使用急凍技術瞬間鎖住新鮮好味道的健康果昔「果実恋人」、韓國咖啡連鎖第一品牌「Coffebene」及手做2187道層次的精品蝴蝶酥餅「帕米貝可」等，更多精選品牌等你來訂購，一天吃一種，保證不吃膩。

且陸續邀約國內外人氣品牌，如「福忠字號-偉忠姐的眷村菜」，及忠於食材原味鐵板料理指標品牌「犇鐵板燒」即將加入一站廚房，提供大家豐富選擇，滿足大家的味蕾。

雲端廚房3.0新模式

「一站廚房」除了活躍於外送外，實體店面設立於延吉街內，讓周遭苦於中餐煩惱的消費者，出門外帶也可以享有一樣的美食豐富性。另，因 「從正餐到飲料點心，一站就搞定」創新雲廚型態及多樣的飲食品牌，深受都會區企業喜愛，一次解決大型會議、企業活動等用餐需求，如與全台最狂員工餐廳，橘子集團旗下「普橘島」合作「客座 pop-up出餐」活動，將一站廚房美食透過快閃合作，提供多樣餐點，犒賞辛苦工作員工們的胃。

一站廚房OneStopKitchen

-從正餐到點心，一站就搞定-

▪️地址：台北市大安區延吉街137巷18號

▪️時間：平日11:00-21:00

▪️電話：02-27111033

▪️線上點：https://bit.ly/3o37tQq

超過10種以上的正餐選擇

▸黃金比例且費時熬滷「阿肥阿瘦」滷肉飯便當 

▸讓人食之有味的健康餐盒「GoodFood」

▸韓裔主廚掌廚的道地韓式料理「唐麵」

▸想來奢侈吃點鍋「鍋好日子」

▸蔬食主義者也能滿足的「祥和蔬食」

人氣飲品一次喝

▸知名手搖飲品牌「不要對我尖叫」

▸天然食材果昔「果実恋人」

▸韓國咖啡連鎖第一品牌「Coffebene」

下午茶有甜也有鹹

▸人氣餐車車輪餅「一分錢一分貨」

▸酥鬆脆薄，蝴蝶酥中的精品「帕米貝可」

▸台灣代表美食「鹹酥雞套餐」

加入+綁定「尖叫俱樂部會員」，入會禮「30元折抵券」立刻用

想嘗鮮又想省荷包的你，首次加入且綁定「尖叫俱樂部 Line@會員」，購買「不要對我尖叫飲品」或是「合食餐飲集團旗下餐飲品牌」，現折30元。還有當月生日獻上集團生日禮包，免費吃優惠享不盡。

詳細活動資訊可上一站廚房IG查詢

(IG搜尋：onestopkitchen2022／https://bit.ly/3Oe5GTm)

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