如何判斷溺水跡象？　專家建議：這7點預防溺水自救救人

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▲ 大多數溺水事故可以預防，但悲劇發生只需要幾秒鐘。（示意圖／Pixabay）
如何識別溺水跡象？ACEP概述以下可以判斷爲受害者溺水的跡象：
一、溺水者的身體大力擺動或漂浮在原地不動
二、溺水者頭向後仰，嘴巴張開試圖呼吸
三、整顆頭俯在水裏
四、溺水者試圖翻身
五、大力呼吸或喘不過氣
六、頭髮黏在額頭或眼睛
七、眼睛呆滯空洞，無法集中註意力
發現有人溺水怎麽救？若你發現有人溺水，請立即向救生員尋求幫助，或直接撥打報警電話。除非你受過專業訓練，否則請勿跳入水裏營救溺水者，因爲此時的溺水者驚慌失措，任何試圖靠近他的人，都有可能被一同拖到水裏，讓情況變得更糟。
發現有人溺水後，可以向他扔一個漂浮物。一旦安全離開水面，將他的頭向後仰，抬起下巴、檢查呼吸，並將他翻過身，幫助排出體內的水。若他已經沒有呼吸，受過醫療訓練的人，可以進行心肺復蘇術，直至急救人員抵達。
▲ 發現有人溺水後，可扔一個漂浮物幫助他浮出水面。（示意圖／Pixabay）
如何預防溺水事故？一、指定一位成年人來監督水中或附近的兒童
二、清除泳池區週邊的玩具，以減少絆倒的危險
三、請勿將玩具用作漂浮裝置，尤其是在湖泊、河流或海洋中游泳時，務必使用救生衣
四、在瀑布或河裏游泳時，請注意隱藏的危險，例如激流、鋒利的岩石、纏繞的水草或植物
五、進行水上活動之前，請務必查看天氣預報
六、請勿單獨游泳，最好有家人和朋友陪同
七、下水前請勿飲酒
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