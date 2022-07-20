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如何判斷溺水跡象？　專家建議：這7點預防溺水自救救人

如何判斷溺水跡象？　專家建議：這7點預防溺水自救救人
如何判斷溺水跡象？　專家建議：這7點預防溺水自救救人

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-20 10:00:43

夏天到來，不少人已經躍躍欲試，準備外出旅行，換上泳衣跳入水裏，享受海浪的擁抱。然而在開心出遊的同時，也要時刻注意自身與他人安全，以免快樂外出最終演變成溺水事故。

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根據外媒US News報導，美國疾病控制和預防中心的數據指出，美國平均每日有11人死於意外溺水，而溺水是1至4歲兒童死亡的主要原因之一。美國急診醫師學院（American College of Emergency Physicians，簡稱ACEP）主席吉利安（Gillian Schmitz）博士表示，「其實大多數溺水事故是可以預防的，但悲劇發生只需要幾秒鐘，若天氣惡劣、水流強勁、水中發生緊急情況，即使是最有經驗的游泳者，也可能處於危險中」。

▲ 大多數溺水事故可以預防，但悲劇發生只需要幾秒鐘。（示意圖／Pixabay）

如何識別溺水跡象？

ACEP概述以下可以判斷爲受害者溺水的跡象：

一、溺水者的身體大力擺動或漂浮在原地不動

二、溺水者頭向後仰，嘴巴張開試圖呼吸

三、整顆頭俯在水裏

四、溺水者試圖翻身

五、大力呼吸或喘不過氣

六、頭髮黏在額頭或眼睛

七、眼睛呆滯空洞，無法集中註意力

 

發現有人溺水怎麽救？

若你發現有人溺水，請立即向救生員尋求幫助，或直接撥打報警電話。除非你受過專業訓練，否則請勿跳入水裏營救溺水者，因爲此時的溺水者驚慌失措，任何試圖靠近他的人，都有可能被一同拖到水裏，讓情況變得更糟。

發現有人溺水後，可以向他扔一個漂浮物。一旦安全離開水面，將他的頭向後仰，抬起下巴、檢查呼吸，並將他翻過身，幫助排出體內的水。若他已經沒有呼吸，受過醫療訓練的人，可以進行心肺復蘇術，直至急救人員抵達。

Pixabay
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▲ 發現有人溺水後，可扔一個漂浮物幫助他浮出水面。（示意圖／Pixabay）

如何預防溺水事故？

一、指定一位成年人來監督水中或附近的兒童

二、清除泳池區週邊的玩具，以減少絆倒的危險

三、請勿將玩具用作漂浮裝置，尤其是在湖泊、河流或海洋中游泳時，務必使用救生衣

四、在瀑布或河裏游泳時，請注意隱藏的危險，例如激流、鋒利的岩石、纏繞的水草或植物

五、進行水上活動之前，請務必查看天氣預報

六、請勿單獨游泳，最好有家人和朋友陪同

七、下水前請勿飲酒

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