特企／《新瑪奇英雄傳》全新勁敵！「時空扭曲」盡情一戰

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在夢中，英雄們的意識來到了跨越時間與空間存在的「瑪格梅爾」，在這邊遇見了管理人「埃琉德尼爾」。平行於現實世界外的另一個「異界」，原來的看守者異界之神拋棄了原有的職責，並以「阿麗安蘿德」之名自居掌控著整個異界與力量，並在各個時空裂縫中不停穿越試圖找尋肉體完成一統時空的野心，最終她看上了英雄世界中的某位女性，但卻也在附身的過程中失敗而被消滅。但異界這股力量並未隨著她而逝去，反而被另一擁有掌握時空能力的人所利用，並在觀察者所在的「瑪格梅爾」重新開啟通道，試圖再次透過異界之力影響整個世界，而他就是「篡奪者塔羅斯」。
英雄在這個「時空扭曲」之地，將無法以原世界的常理所面對理解，自然所面對的敵人也將有著不合邏輯的超強能力，試圖抹滅每個妄想阻止野心的各個英雄。唯一與之一戰的關鍵道具就是「銀輪」，由之前的異界神遺留在「時空扭曲」中的道具，透過它的指引與力量，讓英雄得以在「時空扭曲」中有機會與篡奪者一戰。做好準備踏入「時空扭曲」尋覓銀輪，並與篡奪者一戰吧！
跨越時空與熱情的證明！在炎炎夏日中三大活動同步開啟
配合者「時空扭曲」的開放，玩家將可在完成「篡奪者堡壘」戰役後獲得「時空證明」道具，並兌換全新道具「銀輪」以及稱號、紋樣等道具外，30級以上的角色也可參加另一個活動「熱情如火」，只要於活動期間內完成指定戰役，都可獲得「熱情證明」來兌換有著道具與稱號的「熱情禮盒」外，還可至商店兌換限定套裝、紋樣、航海祝福石以及染色萃取劑。就算每天忙碌無法完成這麼多活動，簡單的每日任務完成了也有獎勵喔！「夏日兌換券」在每日任務結束後即可取得並兌換「炎炎夏日」限定時裝！這麼好康又簡單的活動任務，趕快手刀衝刺參加一波，盡情的在夏日揮灑汗水吧！而接下來NEXON TAIWAN將帶來《新瑪奇英雄傳》下一階段的改版計畫！想知道更多關於遊戲的新情報，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息唷！
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