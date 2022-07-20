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下載樂活氣象APP　掌握氣象預防熱傷害

下載樂活氣象APP　掌握氣象預防熱傷害
下載樂活氣象APP　掌握氣象預防熱傷害

健康醫療網

2022-07-20 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】「大暑即將來臨，天氣真的越來越熱！如果能知道今天或未來一週所在地區的天氣及熱傷害風險，就能及早因應預防熱傷害的發生」，對此，國民健康署、中央氣象局、中央研究院共同開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」(以下簡稱APP)，結合本國氣象及健康資訊，建立國人適用之健康氣象預警平臺，讓大家關注天氣的同時也能隨時掌握健康。

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1. 即時定位查詢各地區熱傷害風險時段

APP可一覽全臺各縣市(含鄉鎮市區)熱傷害預警地圖，並查詢每日各時段及每週熱傷害預警燈號（黃燈－注意、橘燈－警戒、紅燈－危險及紫燈－高危險）及相對應之注意事項，協助民眾提早因應(如避免非必要外出、補充水份、做好防護等)，共同預防熱傷害。

2.依個別化需求守護你我的健康

APP也考量到一般民眾及易感族群(如:小孩、長者、慢性病者、戶外工作者、運動員)不同需求，依不同熱傷害預警燈號，分別提供預防注意事項，並用「生動有趣且容易理解」視覺化插圖，讓民眾知道更多「預防熱傷害小常識」，還可透過「角色設定及切換」，同時關注自己及身邊親友所在地之熱傷害風險，透過手機立即轉傳分享，共同預防熱傷害。因熱傷害屬於急性疾病，如需緊急送醫，APP設有GPS定位功能，可立即搜尋「鄰近急救責任醫院」，直接帶入電話快速撥打，爭取黃金搶救期，降低熱傷害死亡風險。

3.打造專屬自己的健康氣象預報

APP能掌握最新健康氣象動態，除了夏天熱傷害預警外，冬天也有冷傷害預警，讓民眾在不同氣候變化下，能提早因應及防範，共同守護健康。快掃描QRcode下載，相關資訊亦已連結至本署官網「樂活氣象APP－健康氣象服務即時查詢下載專區」，網址：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=577&pid=14245，請民眾多加利用並分享給身邊親朋好友，設定專屬於你的健康氣象預報，平安共度一「夏」。

【掃描下方QRcode  即可下載使用「樂活氣象APP健康氣象服務」】





【樂活氣象APP健康氣象服務－簡易操作說明】






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54509

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