下載樂活氣象APP　掌握氣象預防熱傷害

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APP可一覽全臺各縣市(含鄉鎮市區)熱傷害預警地圖，並查詢每日各時段及每週熱傷害預警燈號（黃燈－注意、橘燈－警戒、紅燈－危險及紫燈－高危險）及相對應之注意事項，協助民眾提早因應(如避免非必要外出、補充水份、做好防護等)，共同預防熱傷害。
2.依個別化需求守護你我的健康
APP也考量到一般民眾及易感族群(如:小孩、長者、慢性病者、戶外工作者、運動員)不同需求，依不同熱傷害預警燈號，分別提供預防注意事項，並用「生動有趣且容易理解」視覺化插圖，讓民眾知道更多「預防熱傷害小常識」，還可透過「角色設定及切換」，同時關注自己及身邊親友所在地之熱傷害風險，透過手機立即轉傳分享，共同預防熱傷害。因熱傷害屬於急性疾病，如需緊急送醫，APP設有GPS定位功能，可立即搜尋「鄰近急救責任醫院」，直接帶入電話快速撥打，爭取黃金搶救期，降低熱傷害死亡風險。
3.打造專屬自己的健康氣象預報
APP能掌握最新健康氣象動態，除了夏天熱傷害預警外，冬天也有冷傷害預警，讓民眾在不同氣候變化下，能提早因應及防範，共同守護健康。快掃描QRcode下載，相關資訊亦已連結至本署官網「樂活氣象APP－健康氣象服務即時查詢下載專區」，網址：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=577&pid=14245，請民眾多加利用並分享給身邊親朋好友，設定專屬於你的健康氣象預報，平安共度一「夏」。
【掃描下方QRcode 即可下載使用「樂活氣象APP健康氣象服務」】
【樂活氣象APP健康氣象服務－簡易操作說明】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54509
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