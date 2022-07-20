特企／快喝雀巢檸檬茶！開蓋抽《楓之谷M》4周年限量虛寶

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另外，為紀念即將到來《楓之谷M》四歲生日，官方首度舉辦正式社群賽事《FUN肆楓遠征》同樂FOR FUN組隊推倒遊戲內強勁BOSS。8強賽即將於 7 / 23 (六) 14 : 00 於《Nexon Taiwan》Twitch頻道進行轉播！還有即將在八月份於台北捷運站(101/世貿站、中山站、忠孝新生、公館站)推出四周年限定活動，玩家將可以透過活動獲得豐富的遊戲內虛寶以及iPhone13、楓之谷M＆HyperX耳機！
想知道更多相關活動消息後續消息，可至《楓之谷M》官方粉絲團查詢，請有興趣回谷的玩家千萬別錯過這次大好機會！
活動時間：2022/07/15起-2022/08/31
活動品項：雀巢檸檬茶寶特瓶商品530mL『楓之谷M聯名活動包裝(共三款) 』
虛寶兌換期限：2022/07/15~ 2022/11/30(活動詳情及限制以遊戲官網公告為準)
※注意：聯名活動包裝才有序號，數量有限，售完為止。
※注意：聯名活動包裝之各通路上架時間不同。以各通路上架時間為準。
《雀巢檸檬茶》活動詳情：https://reurl.cc/9G2G2x
《楓之谷M》遊戲下載：https://app.adjust.com/o8aaexv
《楓之谷M》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.PlayMapleM/
《楓之谷M》Discord賽事討論區：https://discord.gg/eFrXYHetMc
【Nexon Taiwan】Twitch頻道：https://www.twitch.tv/nexon_taiwan