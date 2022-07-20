COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／快喝雀巢檸檬茶！開蓋抽《楓之谷M》4周年限量虛寶

▲經典「雀巢檸檬茶」與NEXON旗下MMORPG經典《楓之谷M》攜手合作，一同慶祝4歲生日！（圖／品牌提供）
▲經典「雀巢檸檬茶」與NEXON旗下MMORPG經典《楓之谷M》攜手合作，一同慶祝4歲生日！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-20 17:39:44

迎接炎炎夏日，想來點冰爽消暑的元素，解除這煩悶感嗎？走進超商或超市，選購爆涼暢快的「雀巢檸檬茶」，讓你爆涼解悶一次都Get !

我是廣告 請繼續往下閱讀
經典「雀巢檸檬茶」與NEXON旗下MMORPG經典《楓之谷M》攜手合作，一同慶祝4歲生日，即日起購買雀巢檸檬茶寶特瓶商品530mL『楓之谷M聯名活動包裝(共三款)』，開蓋序號瓶瓶送限量遊戲虛寶，有機會抽最大獎「月光可愛寵物箱」、「新騎寵」與「新椅子」等限量超值稀有虛寶！

另外，為紀念即將到來《楓之谷M》四歲生日，官方首度舉辦正式社群賽事《FUN肆楓遠征》同樂FOR FUN組隊推倒遊戲內強勁BOSS。8強賽即將於 7 / 23 (六) 14 : 00 於《Nexon Taiwan》Twitch頻道進行轉播！還有即將在八月份於台北捷運站(101/世貿站、中山站、忠孝新生、公館站)推出四周年限定活動，玩家將可以透過活動獲得豐富的遊戲內虛寶以及iPhone13、楓之谷M＆HyperX耳機！

想知道更多相關活動消息後續消息，可至《楓之谷M》官方粉絲團查詢，請有興趣回谷的玩家千萬別錯過這次大好機會！

活動時間：2022/07/15起-2022/08/31

活動品項：雀巢檸檬茶寶特瓶商品530mL『楓之谷M聯名活動包裝(共三款) 』

虛寶兌換期限：2022/07/15~ 2022/11/30(活動詳情及限制以遊戲官網公告為準)

※注意：聯名活動包裝才有序號，數量有限，售完為止。

※注意：聯名活動包裝之各通路上架時間不同。以各通路上架時間為準。

《雀巢檸檬茶》活動詳情：https://reurl.cc/9G2G2x

《楓之谷M》遊戲下載：https://app.adjust.com/o8aaexv

《楓之谷M》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.PlayMapleM/

《楓之谷M》Discord賽事討論區：https://discord.gg/eFrXYHetMc

【Nexon Taiwan】Twitch頻道：https://www.twitch.tv/nexon_taiwan

宅神必備！「電競遊戲床」可依情境調角度　網喊：好想要

超神「網頁遊戲」被挖出！眾上癮狂玩一整天：還能看正妹

回憶殺！20年前掌上遊戲機曝光　網：拿它在班上走路有風

偶像愛打game！王子洩暱稱　《原子》黃文廷愛當遊戲坦克

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀