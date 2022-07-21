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主婦超常犯！炒菜「3大壞習慣」恐罹癌　這1扇窗千萬別開

▲護理師譚敦慈透露「3個常見的炒菜壞習慣」，長期下來恐怕會大幅增加「肺癌」的罹患機率。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲護理師譚敦慈透露「3個常見的炒菜壞習慣」，長期下來恐怕會大幅增加「肺癌」的罹患機率。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 11:16:49

大部分民眾只要在廚房炒菜，一定都會記得將抽油煙機打開，避免油煙味佈滿整個空間。對此，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就透露「3個常見的炒菜壞習慣」，長期下來恐怕會大幅增加「肺癌」的罹患機率，此外，她也提醒在使用抽油煙機時，「最忌諱開抽油煙機旁邊的窗戶，而是要打開遠處的門加強通風，避免影響吸力」。

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護理師譚敦慈在節目《57健康同學會》分享，第一個壞習慣是「油冒煙了才下鍋」，她自己在家中炒菜從來「不會冒煙」，因為煙霧容易導致罹患肺癌，「坦白說我炒菜從來不爆香，我的鍋子也不做熱鍋、熱油的動作」，都是用「加水炒」的方式，來避免油煙產生，同時也比較容易維持廚房整潔。

第二「不洗鍋子直接炒下一道」，也是很多人煮飯的換習慣，這樣不僅容易影響菜的味道，也會有燒焦、碳化等致癌疑慮，就算都沒有以上情況，也會有「重複加熱」的問題。她也舉例，很多人喜歡在煎魚過後，利用魚本身釋放出來的魚油來炒菜，認為這樣可以增添菜的香氣，「但會看到上面都有黑黑的點，就比較不建議這樣做」。

▲譚敦慈在節目上分享「3個常見的炒菜壞習慣」。（圖／翻攝自57健康同學會YouTube）
▲譚敦慈在節目上分享「3個常見的炒菜壞習慣」。（圖／翻攝自57健康同學會YouTube）
此外，她也提醒很多人在洗鍋子的時候，都只洗鍋內，鍋子背面都不洗，上面都積了很厚的一層油，「其實這要特別小心，因為你鍋子在下面，一燒的時候，這些積在上面的油垢一樣會冒煙，一樣會產生致癌物質」，因此鍋子內面背面都要確實清洗乾淨，不過像是法瑯鍋、不沾鍋，不要溫度還很熱的時候就直接放在水龍頭底下沖水，這樣會破壞塗層，也會產生煙霧造成傷害，「最好是說，如果很急著煮下一道，就先沖背面，之後再反過來」。

最後的壞習慣則是「馬上關抽油煙機」，很多人煮完菜都直接關抽油煙機，但其實這是錯誤的。譚敦慈也分享自己的做法，通常是開火時就同時打開抽油煙機，熄火後再繼續抽5分鐘。她也根據台大公共衛生研究所做的研究發現，若煮完菜立刻關掉抽油煙機，此時家中的PM2.5含量還是很高；很多人也習慣開窗幫助通風，但其實千萬不可，因為這樣會降低抽油煙機的吸力，「只要打開遠處的門，抽油煙機旁的窗戶不需打開」，才是正確做法。（編輯：郭佩蓉）


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