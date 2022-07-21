統一收購家樂福「量販店三雄爭霸」！各家關鍵優勢一次看

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「家樂福」的熟客們則希望未來統一接管後，能保留「家樂福自有品牌」和「各國進口商品區」，「其實家樂福自有品牌跟進口商品都很不錯」、「商品多樣性看來會很悲劇」、「家樂福自有品牌還會進貨嗎？還需要進口商品+1」、「只希望進口產品別變動太大」、「家樂福自有品牌QQ」；收購消息一出，也成為網友第一時間討論的事，《NOWnews今日新聞》就報導《統一收購家樂福！法國周變統一周 網哭：還有便宜紅酒嗎》一文，網友們相當關心未來賣場是否還買得到法國進口商品。
好市多
以會員制度的「好市多」來說，最關鍵的兩點分別是「退換貨機制方便」及「部分科技產品，像是蘋果就享有90天鑑賞期」，目前統一及全聯都未能做到，「可以無條件退貨就贏了」、「好市多大部分東西比外面便宜不過份量大，而他特價的東西就絕對比外面便宜，然後無限制退貨這個狂勝」、「90天內無條件退貨這真的太威了」。
全聯
至於「全聯」的優勢，《NOWnews今日新聞》日前也曾報導「全聯到底怎成功？「致勝關鍵」曝光 婆媽點頭：秒贏一半」一文，網友認為全聯能成功的關鍵分別是「大量開店、擴點」和「廣告印象深植人心」，「超厲害的企業，有第一桶金之後，抓到對手很弱的中型賣場市場，用資本建立競爭者的模仿障礙，大量擴點，在方便性跟價錢之中找到平衡點，把大賣場打趴」、「店面多，把量販店殺歪」、「全聯先生贏一半」。
但也有不少人擔心，各家賣場被集團併購完成後，將面臨漲價問題，「以後台灣再沒有大賣場，只有貴賣場」、「各位，準備漲價吧」、「好難過」、「準備漲價吧你各位」、「統一、全聯、costco大亂鬥時代來了」、「本土企業太強勢，外商報酬太低不想經營了」、「生計快要被一統江山了」、「很多外商都走了」、「外資跑一堆了，台灣未來堪憂」。（編輯：郭佩蓉）