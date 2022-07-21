COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

統一收購家樂福「量販店三雄爭霸」！各家關鍵優勢一次看

▲統一（1216）及統一超（2912）收購家樂福，對此，「量販店三國鼎立」的情況也引起網友熱議。（組圖／Nownews今日新聞資料照）
▲統一（1216）及統一超（2912）收購家樂福，對此，「量販店三國鼎立」的情況也引起網友熱議。（組圖／Nownews今日新聞資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 12:48:50

統一（1216）及統一超（2912）於19日晚間在證交所召開重訊記者會宣布，兩家公司共計以新台幣290億元，買下法商手中60%的台灣家樂福股權，「量販店三國鼎立」的情況也引起網友熱議，對此，《NOWnews今日新聞》特別整理各家賣場的關鍵賣點及優勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲統一及統一超宣布收購台灣家樂福。（圖／翻攝自證交所YouTube）
▲統一及統一超宣布收購台灣家樂福。（圖／翻攝自證交所YouTube）
家樂福

家樂福」的熟客們則希望未來統一接管後，能保留「家樂福自有品牌」和「各國進口商品區」，「其實家樂福自有品牌跟進口商品都很不錯」、「商品多樣性看來會很悲劇」、「家樂福自有品牌還會進貨嗎？還需要進口商品+1」、「只希望進口產品別變動太大」、「家樂福自有品牌QQ」；收購消息一出，也成為網友第一時間討論的事，《NOWnews今日新聞》就報導《統一收購家樂福！法國周變統一周　網哭：還有便宜紅酒嗎》一文網友們相當關心未來賣場是否還買得到法國進口商品。

▲統一（1216）及統一超（2912）收購家樂福，對此，「量販店三國鼎立」的情況也引起網友熱議。（圖／NOWnews資料照片）
▲統一（1216）及統一超（2912）收購家樂福，對此，「量販店三國鼎立」的情況也引起網友熱議。（圖／NOWnews資料照片）
好市多


以會員制度的「好市多」來說，最關鍵的兩點分別是「退換貨機制方便」及「部分科技產品，像是蘋果就享有90天鑑賞期」，目前統一及全聯都未能做到，「可以無條件退貨就贏了」、「好市多大部分東西比外面便宜不過份量大，而他特價的東西就絕對比外面便宜，然後無限制退貨這個狂勝」、「90天內無條件退貨這真的太威了」。

▲一名網友爆料，最近在好市多看見外國男子拿著10幾樣「吃剩的食物」退貨，讓他和兒子當場傻眼。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲網友點出好市多的優勢。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

全聯

至於「全聯」的優勢，《NOWnews今日新聞》日前也曾報導全聯到底怎成功？「致勝關鍵」曝光　婆媽點頭：秒贏一半」一文，網友認為全聯能成功的關鍵分別是「大量開店、擴點」和「廣告印象深植人心」，「超厲害的企業，有第一桶金之後，抓到對手很弱的中型賣場市場，用資本建立競爭者的模仿障礙，大量擴點，在方便性跟價錢之中找到平衡點，把大賣場打趴」、「店面多，把量販店殺歪」、「全聯先生贏一半」。

▲網友也點出全聯的優勢。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲網友也點出全聯的優勢。（圖／記者詹鎰睿攝影）
但也有不少人擔心，各家賣場被集團併購完成後，將面臨漲價問題，「以後台灣再沒有大賣場，只有貴賣場」、「各位，準備漲價吧」、「好難過」、「準備漲價吧你各位」、「統一、全聯、costco大亂鬥時代來了」、「本土企業太強勢，外商報酬太低不想經營了」、「生計快要被一統江山了」、「很多外商都走了」、「外資跑一堆了，台灣未來堪憂」。（編輯：郭佩蓉）

台灣家樂福「價值610億只賣290億」！法商急脫手玄機曝光

NOW早報／完全持股！統一290億收購家樂福　不怕壟斷問題

統一砸290億收購家樂福！法國總部公告售股　估值達620億

本土量販雙強對立！統一集團吃下家樂福　正面對戰全聯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
73.91%26.09%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀