《熱血三國志》中文版來囉！快揪朋友化身三國武將鬧赤壁
還記得6/23日《熱血》系列 35 週年最新作品《熱血三國志》發布的中文版預購資訊嗎？一眨眼這款三國橫向捲軸動作遊戲終於在今（21）日正式發售啦！該作日文版雖然於去（2021） 年 12 月就上市，但仍一度擠進《巴哈姆特》實體預購排行榜，可見仍是有許多粉絲樂見中文化的來臨！對此，亞克系統(ARC SYSTEM WORKS)亞洲分店除了發布上市消息，同時也舉辦慶祝上市抽獎活動，要與舊雨新知們一同熱血一「夏」！
《熱血三國志》是慶祝《熱血》系列 35 週年而製作的橫向捲軸動作遊戲，故事內容以《三國演義》中的「關羽（國夫）」為主角，描述他在亂世生存的爽快搞笑動作遊戲。此外，熟悉的角色也將化身為多樣的武將和軍師登場，並將三國演義世界觀加上《熱血》系列的獨特色彩，玩家能夠以搞笑動作方式體驗亂世之始的「黃巾之亂」和「赤壁」等場面。
不同於一般冷靜策略的三國遊戲，《熱血三國志》劇情模式中，能以《熱血》系列獨特的搞笑風格，體驗「黃巾之亂」、「赤壁之戰」等三國演義的壯麗故事情節，並且最多可以雙人協力遊玩。能和朋友更開心地一起遊玩來擊退敵人。另外，附加模式「三國英雄錄～赤壁之章～」的亂戰模式，玩家可以使用 24 名角色，最多可 4 人在線上及線下協力遊玩，從「黃巾之亂」到「赤壁之戰」等10 種關卡，多種戰略設定，讓玩家可以盡情打造屬於自己的三國戰役，以及面對每個關卡最後的強大BOSS。
這次預購特典為原聲帶 CD「Romance of River City Saga THREE KINGDOMS」，收錄遊戲中的 34 首樂曲，並提供原創設計的封面。亞克系統亞洲分店為慶祝《熱血三國志》中文版上市，從今天起舉辦抽獎活動，玩家們將《熱血三國志》中文版購買認證照上傳到自己的 Facebook 上並參加抽獎活動，就有機會得到「熱血三國志原創運動毛巾」。
活動時間： 2022 年 7 月 21 日（二）～ 2022 年 8 月 14 日（日）
活動獎品：「熱血三國志原創運動毛巾」（預計將抽出10名）
活動參與辦法：1.點擊 亞克系統亞洲分店 粉絲團讚。2.公開分享該活動貼文並按讚。3. 將《熱血三國志》中文版購買認證照上傳至個人Facebook中，並同時標籤 #熱血三國志 #中文版。
公布得獎者：預計於 2022年 8 月 17 日（三）於亞克系統亞洲分店官方粉絲專頁公布