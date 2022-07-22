特企／《風之王國：燕》招募CBT！重新找回記憶中的國家

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在這個由像素構築的奇幻高句麗世界中，玩家將扮演來到這個世界的修行者，前往高句麗解決各種疑難雜症，重新找回過去那個鳥語花香且欣欣向榮的高句麗，阻止國家繼續衰敗。因此玩家將藉由各種不同的修練場與12支神的遺跡不斷的修行自我提升等級，以應付接踵而來的困難與挑戰！因此手機版為了更方便玩家的修行及體驗像素世界的各種樂趣，不論是直式的便利操作模式，或者是橫式的廣闊視覺模式，都能因應玩家當下的遊玩環境而自行調整，絲毫不影響修行進度，也可細細品味各個有趣的8-bit NPC動作！
四大職業任君挑選 更多趣味幻獸與系統待你探索
本次CBT將直接開放四大職業供玩家體驗，分別是擁有強大力量與防禦力的類坦克「戰士」、以敏捷高速自豪並作為武器擾亂敵人的「盜賊」、在後方吟唱法術擁有絕對破壞力的輸出「咒術師」、與同時可進行增益與治療的輔助「道士」。各個職業都有其炫麗的招式與技能，玩家不妨四個職業都深入修行探究一番，找到最適合的職業來拯救高句麗。
當然在《風之王國：燕》的修行路上絕對不會只有你孤單一人！除了可以和志同道合的修行者們共組門派之外，還可以召喚幻獸一同戰鬥，前往各種不同的修行事件，像是特殊的虛幻洞窟、需要征服松鼠王的緊急任務、或者是來自NPC們的各種內心小劇場事件，有了各式各樣的夥伴與各種奇妙又有趣的故事，才能讓修行的路上更加熱鬧與精彩！
參加CBT及事前預約 再領限定紀念時裝與坐騎
自即日起至8月17日止，只要在這段期間內參與事前預約的玩家將可獲得可愛貓咪套裝「喵喵直拳」，同時又能完成事前預約目標的話還有騎乘幻獸「招福喵」可以領取！不過因為測試環境限制，本次IOS裝置將採用「Testflight APP」進行測試，因此想要使用IOS裝置進行需要先下載此款APP，若在測試開放當日IOS名額滿的話再請利用其他Android環境進行遊戲了。歡迎大家呼朋引伴來體驗測試這款悠久卻趣味十足像素風格MMORPG《風之王國：燕》吧！想知道更多關於《風之王國：燕》的新情報，還請玩家持續鎖定官方網站消息。
《風之王國：燕》官方網站：https://kowy.nexon.com/global