特企／格蘭父子榮獲國際烈酒競賽殊榮！展現出眾實力

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世界四大烈酒賽事之一的英國ISC國際烈酒競賽，因擁有高公正性的評選標準，被譽為「烈酒界奧斯卡」。格蘭父子集團能連續7年榮獲「年度最佳烈酒集團」獎項，歸因於酒廠始終如一的高品質管理。格蘭父子酒廠成立逾百年，是少數仍秉持傳統製酒工藝的酒廠，廠內世代傳承製酒知識與匠人們的精湛手藝，淬鍊出一瓶瓶的高品質佳釀，讓格蘭菲迪與百富一舉拿下7金、4銀的佳績。格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman 布萊恩‧金思曼開心說道：「我為集團許多品牌獲得ISC獎項認可感到無比自豪，評審的高度認可歸功於團隊持續的奉獻和努力，我們將持續保持最佳狀態，也期許未來能繼續獲得肯定。」
格蘭菲迪高年份酒款強勢摘金 新年禮盒更獲「最佳特殊/限定包裝」特獎
格蘭菲迪高年份酒款亦強勢摘金，包括專為鍾愛雪莉桶風味的大中華區飲用者所量身打造的「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」，與選用頂級珍稀干邑白蘭地橡木桶過桶、堪比威士忌界的凡爾賽的「格蘭菲迪 26 年干邑桶單一麥芽威士忌」，皆於本次ISC競賽中獲頒金牌殊榮。除此之外，在西班牙Oloroso雪莉桶和美國波本桶中熟成超過30年「格蘭菲迪30 年單一麥芽威士忌」，與具有獨特島嶼風情、熱情甜美的「格蘭菲迪21年單一麥芽威士忌」也於今年再次摘金，備受評審高度青睞。除了在盲飲環節中獲獎外，格蘭菲迪福鹿新年禮盒鮮明的手繪風格，以科技意象為發想，巧妙融入東西方薈萃景象，獲得全球重量級酒界評審肯定的「最佳特殊/限定包裝」特獎。
百富故事系列、過桶系列橫掃2022國際烈酒競賽 取得3金、4銀佳績
百富單一麥芽威士忌是少數仍堅持傳統製酒工藝的蘇格蘭威士忌酒廠，酒廠匠人數十年如一日，傳承工藝並留下無數動人故事。由酒廠間流傳的軼聞汲取靈感的「故事系列」，運用傳統工藝與創意，創造出具有故事性的酒款，今年百富故事系列在ISC中大有嶄獲，取得3面金牌的好成績，鍍金產品包含「百富故事系列12年糖心橡木」，為首席調酒師傳人Kelsey嘗試以預烤過的木桶再次送入製桶廠進行深度烘烤，使這款威士忌既帶有焦糖果香，又有細緻的香草和橡木氣味；「百富故事系列14年泥煤週」則是復刻百年前泥煤麥芽製程製作而成的酒款，體現百富獨有的泥煤風味；而限量上市的「百富故事系列21年傾城玫瑰」，靈感來自關於一朵玫瑰花的浪漫傳說，首席調酒師挑選陳年在美國波本桶21年的威士忌，再運用澳洲席哈紅酒桶過桶，呈現出玫瑰般獨特色澤，同樣大獲評審好評。百富過桶系列4隻酒款，運用首席調酒師大衛史都華於1980年代首創的「過桶工藝」，讓酒款在百富經典的蜂蜜風味基調之上，又各自擁有獨特風格，也取得4面銀牌的好成績。
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