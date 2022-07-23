COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

夏日冰品｜錯過吃不到！　這家霜淇淋一天只賣一味還是絡繹不絕，自然食材創新口味征服刁嘴味蕾

夏日冰品｜錯過吃不到！　這家霜淇淋一天只賣一味還是絡繹不絕，自然食材創新口味征服刁嘴味蕾
夏日冰品｜錯過吃不到！　這家霜淇淋一天只賣一味還是絡繹不絕，自然食材創新口味征服刁嘴味蕾

行遍天下旅遊網

2022-07-23 07:30:41

隱身在大安區的霜淇淋專賣店，對待霜淇淋的嚴謹，像是製作料理一般。小巧的店面，帶點懷舊又文青的風格，即使每天僅一種霜淇淋口味選擇，但風味獨到又別具特色，甫開張就座無虛席。

我是廣告 請繼續往下閱讀
翻開牆上曾經出過的冰淇淋口味，大多取材有個性的季節水果，這裡的冰品像是畫作一樣，充滿創作者手感的溫度，每一道冰品裡都藏著無數細膩的小細節，像是事先炒香的焦糖杏仁角、手工揉製的斑蘭小圓仔、以椰子花蜜煉製而成的椰棕糖絲及手工果醬等，都讓霜淇淋的風味和口感更有層次，吃得出老闆的用心和巧思。店家每週約兩種霜淇淋口味輪替，每月依時節不定期推出新口味，同時店裡也販售盒裝冰淇淋和手作甜點。

有趣的是，看著絡繹來店的消費者，幾乎都沒有太多詢問就直接點餐，似乎什麼口味大家都買單，從客人的消費模式看得出，小涼院就是品質的保證。在微熱的午後坐在門口吃一杯霜淇淋，彷彿時光停駐，愜意又享受。

店家資訊

小涼院霜淇淋專門店

地址：台北市大安區復興南路二段148巷34號

電話：02-2706-7623

時間：13:00-21:00（週一公休）

FB：小涼院霜淇淋專門店



這篇文章 夏日冰品｜錯過吃不到！　這家霜淇淋一天只賣一味還是絡繹不絕，自然食材創新口味征服刁嘴味蕾 最早出現於 行遍天下旅遊網

大暑吃大薯開運！摩斯漢堡「買地瓜薯條送紅茶」倒數兩天

維力炸醬麵「神級吃法」內行不藏了！老饕凍未條：超懂吃

熱到芭比Q！六家手搖飲、咖啡買一送一懶人包：周末喝爆

熱到爆！全家「霜淇淋、拿鐵」買1送1　7-11冰棒也買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.82%19.18%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀