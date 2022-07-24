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【玩樂Tips】
．參加清水斷崖獨木舟玩水趣，注意教練是否為合格救生員，教練客數比例是否合理，通常10人以上全程有動力艇隨行，頭盔、救生衣、溯溪鞋等裝備也由業者提供，只須自備換洗衣物。
．體驗獨木舟、SUP、ATV請自行評估身體狀況，心血管疾病、孕婦、等禁止參加，其他長期服藥者如高低血壓、糖尿病，於活動前告知業
者，以評估是否成行。
．參加上述活動，獨木舟、SUP可著泳衣或防寒衣物，ATV勿穿著裙子。
．夏季參加上述活動謹防曬傷，為保護海洋環境，防曬建議選擇帽子、風衣外套等物理防曬，盡量不使用防曬乳，活動前勿飲酒。
．參加ATV，3歲以上可乘坐，16歲(含)以下不可操作車輛。
順遊熱點
盛夏的花蓮，陽光燦爛海水湛藍，除了划獨木舟欣賞海天一色的太平洋日出，由秀林鄉的海濱路，沿著台9線往南行，只需10分鐘車程就能抵達人文景點豐富的新城鄉，漫步單純寧靜的街道，觀賞建築藝術、品嚐地方小吃，讓身心充滿能量。
新城神社和新城天主堂
新城神社遺址和新城天主堂，展現東西文化並存的歷史軌跡。建於日治時期的新城神社，在戰後遭到破壞，只留下鳥居、石燈籠等遺跡，原址由天主堂教會花蓮教區收購後改建為天主堂，這座以聖經「諾亞方舟」為造型的禮拜堂，外觀覆蓋著綠油油的攀藤植物，莊嚴寧靜的教堂內，中央擺放著聖體櫃和鍛鐵十字架，左右兩側有義大利雕刻的聖母元后與聖若瑟聖像，最令人讚嘆的14片彩繪玻璃窗，描述耶穌各項聖事，是珍貴的宗教藝術。
新城車站
新城火車站是通往太魯閣國家公園和花東縱谷的門戶，建築師姜樂靜設計時以「門」戶為意象，為了不搶走山的風采而選用低調色彩，建築側面的折疊設計比喻太魯閣的山洞崖壁，穿越時可感受光影變化，藉此回味太魯閣之美。吸引旅客前來觀賞的公共藝術，其一是旅美藝術家馬白水的山水畫《太魯閣之美》，透過玻璃工藝師重新詮釋，展現花蓮山水的四季印象；另一件裝置藝術《織路》由賽德克藝術家林介文設計，請來花蓮原住民婦女手工編織，象徵一條返鄉之路。
練習曲書店與豆花兒
吃冰最能消暑氣，走訪新城鄉，除了在老店佳興冰菓室喝一杯清香檸檬汁，現在還多了古早味豆花店的選項。因為擔任新城國小棒球隊總教練而在花蓮深耕的胡文偉，和另一半開設的文青風「練習曲書店」、「豆花兒」，是探索新城的絕佳站點，以公益圖書館形式經營的練習曲書店，不賣書、賣咖啡，提供偏鄉孩童放學後寫作業、休憩的場域；同樣是老屋改造的豆花兒，嚴選壽豐鄉小農豆漿製作豆花，搭配新城花生湯底以及湯圓、紅豆等配料，口感綿密，清新消暑。
景點資訊
獨木舟體驗
時間：即日起至10月底皆可體驗，依照天氣狀況與海象決定成行與否
地址：花蓮縣秀林鄉海濱路56號（56號基地）
電話：0988-316-510、0965-617-631或以LINE：＠56outdoor聯繫
費用：清水斷崖獨木舟玩水趣每人1650元，兒童另有優惠；清水斷崖SUP划槳趣一人一板1900元；清水斷崖沙灘車飆沙趣每台車1200元可供兩人共乘。
交通：開車走蘇花公路(台9線)到秀林鄉，沿著花3鄉道前進即可抵達56號；從花蓮火車站租車前往，車程約30分鐘。
新城天主堂
地址：花蓮縣新城鄉博愛路64號
電話：03-861-1722
時間：新城天主堂內部不定期開放，參觀請電話洽詢
新城車站
地址：花蓮縣新城鄉新城村新興一路73號
電話：03-8611237
時間：06:00-24:00
練習曲書店
地址：花蓮縣新城鄉信義路252號
電話：0929-102-286
時間：09:00-18:00
豆花兒
地址：花蓮新城鄉中山路39號03-861-0707
時間：11:00-18:00（受疫情影響，公休日請參考粉專公告）
網址：https://reurl.cc/GoQLXx
這篇文章 花蓮景點｜乘海上獨木舟賞清水斷崖太平洋日出 漫步新城人文藝術散策 最早出現於 行遍天下旅遊網