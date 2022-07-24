客傳會動畫傳捷報！《咕咕咕》入選烏克蘭國際兒童媒體節

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這次入選的作品《咕咕咕》Wake Up the City，是以作家葉國居先生的著作《髻鬃花》其中一個短篇故事〈相片裡的公雞叫聲〉作為文本，107年度台北市客家事務委員會將文本改編為兒童繪本，客傳會以這本繪本製作成兒童動畫，故事描述祖、父、孫三代，以從小居住在都會的孫子的視角發展，孫子聽著爸爸說起關於阿公所收藏的一張相片的故事。
客傳會表示，目前客傳會製作的兒童繪本動畫影片陸續獲得國外影展肯定，像是「捉蝶仔个人」獲2022慕尼黑國際兒少節目影展入選（Preselection of Prix Jeunesse International 2022, PRIX)、獲2022大蘋果電影節最佳動畫電影（Best Animation Film of Big Apple Film Festival 2022, BAFF) 。
「鹽个精靈」、「咕咕咕」、「阿太个願望」、「捉蝶仔个人」共4支動畫影片 獲2022印度浦那短片節官方入選（Official Selection of Pune Short Film Festival 2022, PSFF) 。
截至今年7月22日止，「咕咕咕」再獲2022烏克蘭國際兒童媒體節 兒童動畫類 入選影片（Official Selection of DYTIATKO International Children's Media Festival, Ukraine)。
最後，客傳會表示，這次獲獎的「咕咕咕」，是由客家歌手邱廉欽與兒子們邱天樂、邱奕齊、邱奕軒、邱奕鈞一起參與完成，需要花許多時間去陪伴與教導孩子們，才有辦法將聲音的情緒表達清楚，邱廉欽也表示自己平常就會陪著孩子們唱歌玩樂，自然而然的把母語帶進生活中，歡迎大家一起來欣賞持續獲得國外影展大獎的客家兒童動畫！