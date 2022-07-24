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全數位化智慧健康旅程管理服務　打造智慧醫療新里程碑

全數位化智慧健康旅程管理服務　打造智慧醫療新里程碑
全數位化智慧健康旅程管理服務　打造智慧醫療新里程碑

健康醫療網

2022-07-24 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近年臺南已成為智慧新都的代名詞。從南部科學園區聚落、沙崙綠能智慧科學城，到臺灣第一座醫療創新園區的誕生，許多新創、科技產業讓在地文化延續，並落實至臺南各個角落。奇美醫療體系(奇美醫院、柳營奇美醫院與佳里奇美醫院)、中國人壽、成功大學數位生活科技研發中心及聯庭智能積極響應臺南市政府科技轉型理念，跨域聯手正式推出全數位化的保戶智慧健康旅程管理服務，將保險、健康、醫療及照護，透過數位串聯將服務融入在保戶生活中。

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跨接三大領域　產官學積極合作

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，這些年透過數位治理的創新思維結合在地人文，以最佳的行動力將府城古都打造為現代化的智慧城市。而奇美醫學中心也相當認同醫療服務融入數位科技的重要性，長期以來不斷致力於智慧醫療技術的研發，並著實運用在臨床醫療實務；本次跨域合作服務的推出，跨接健康醫療、數位科技及金融保險三大領域，為產官學積極合作的最佳實證。

智慧健康旅程管理　醫療保險數位資訊串聯

成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達則指出，本次各方合作推出的智慧健康旅程管理服務，除了能讓民眾享有更便捷的就醫體驗及服務外，也強化了資安防護與個資保護，甚至連醫院及保險公司的實務作業都考量在內，成大的數位證書團隊在合作中將保險、醫療科技三個面向完整且安全的串聯，讓民眾既能享受便利的醫療科技服務之餘，個人的資訊及相關就醫記錄也能有更安全的保障，可謂一舉數得。

創新醫療照護模式　個人資訊更便捷

藉由此次跨域的創新醫療照護服務模式，提升臺南地區的數位科技力、增加產業競爭力並帶給臺南市民更完善的醫療體驗；面對未來，也將持續擘劃創新科技與醫療保險相結合的便捷服務體驗，與臺南邁向科技新都的創新未來。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54519

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