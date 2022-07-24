全數位化智慧健康旅程管理服務　打造智慧醫療新里程碑

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奇美醫學中心院長邱仲慶表示，這些年透過數位治理的創新思維結合在地人文，以最佳的行動力將府城古都打造為現代化的智慧城市。而奇美醫學中心也相當認同醫療服務融入數位科技的重要性，長期以來不斷致力於智慧醫療技術的研發，並著實運用在臨床醫療實務；本次跨域合作服務的推出，跨接健康醫療、數位科技及金融保險三大領域，為產官學積極合作的最佳實證。
智慧健康旅程管理 醫療保險數位資訊串聯
成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達則指出，本次各方合作推出的智慧健康旅程管理服務，除了能讓民眾享有更便捷的就醫體驗及服務外，也強化了資安防護與個資保護，甚至連醫院及保險公司的實務作業都考量在內，成大的數位證書團隊在合作中將保險、醫療科技三個面向完整且安全的串聯，讓民眾既能享受便利的醫療科技服務之餘，個人的資訊及相關就醫記錄也能有更安全的保障，可謂一舉數得。
創新醫療照護模式 個人資訊更便捷
藉由此次跨域的創新醫療照護服務模式，提升臺南地區的數位科技力、增加產業競爭力並帶給臺南市民更完善的醫療體驗；面對未來，也將持續擘劃創新科技與醫療保險相結合的便捷服務體驗，與臺南邁向科技新都的創新未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54519
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