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特企／「韓國美食文化節」登場！SOGO忠孝館等你來挖掘

▲「韓國美食文化節」在遠東SOGO百貨 忠孝館登場啦！（圖／品牌提供）
▲「韓國美食文化節」在遠東SOGO百貨 忠孝館登場啦！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-25 17:31:28

飛不了濟州島，那就來這裡給你滿滿濟州島的味道！想要品嚐濟州島最在地的伴手禮，那就絕對不能錯過台北SOGO忠孝館12樓活動會館舉辦「韓國美食文化節」！現場販售濟州島漢拏山火山深層水釀製的「漢拏山燒酒」( 21% / 17% ) ，清澈水質製做出口感甘醇的濟州島特有燒酒，比起一般燒酒酒精濃度更重，但一入口卻是清爽甘甜的風味，搭配韓國美食更是一大絕配，讓你一口燒酒一口美食，美味的停不下來!

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不喜歡喝酒的你，現場還有販售超人氣濟州島柚子茶，使用產自濟州島的老欉柚子製成，酸酸甜甜的口感讓你一解夏日豔陽的熱氣，瓶身特別使用濟州島石頭爺爺的造型做為柚子茶瓶身，不僅代表濟州島特色更可以放到桌上當擺飾，看著瓶身就可以想像旅遊的美好。炎熱夏天想要來杯健康飲料嗎？使用濟州島土壤種植出來的甜菜跟與胡蘿蔔，加上濟州特產柑橘製成的濟州自然醋，讓你在家自製健康飲品，超好喝又超健康！

超多濟洲島美食就在遠東SOGO百貨 忠孝館12F活動會館「韓國美食文化節」等你來挖掘！

即日起至7/31（日），「韓國美食文化節」就在遠東SOGO百貨 忠孝館登場啦！

「韓國美食文化節」活動地點

遠東SOGO百貨 忠孝館12樓活動會館（地址：台北市大安區忠孝東路四段45號）

時間：2022年7月22日(五)~2022年7月31日(日)

更多韓國商品訊息請洽

BK SHOP線上購物網：http://www.bkshop.com.tw/

韓味不二Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/hanweibu2/

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