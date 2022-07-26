宋品葳投湖喊「好冰」！躺岸邊被韓宜邦惡作劇嚇醒

台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》，劇中演員Junior韓宜邦和宋品葳，雖已是分手情侶，但感情剪不斷理還亂，近期女方罹患乳癌，經過治療後，身體虛弱狂掉髮，整個人意志消沉。韓宜邦得知狀況後，特地前來關心，為了要讓對方敞開心房，還陪著宋品葳到公園散步。豈料一個不注意，宋品葳就投湖，幸好被熱心民眾救起。韓宜邦看著不省人事的宋品葳，心中焦急萬分，情況十分危急。
這場戲拍攝時，仍是微涼天氣，宋品葳泡在水裡，忍不住直呼：「好冰！」她被救起扶到岸上後，韓宜邦便趁著拍戲空檔，捉弄對方，對著躺在岸邊的宋品葳說：「妳旁邊好像有坨狗屎。」宋品葳原本還在演昏迷不醒的狀態，聽到這句話立刻驚訝的睜大眼睛，並倒抽一口氣，緊張詢問：「真的假的！」韓宜邦仍面不改色說：「真的呀，妳沒看到這附近很多人在遛狗嗎？」
宋品葳事後表示，因為臉上、身上都抹上了大量的泥巴，真的有些怪味，加上韓宜邦說那不是土，讓她真的超害怕。宋品葳劇中因情緒不穩投水自盡，一大早來到拍攝地，就不斷觀察環境，她笑著表示自己正在研究現場地形，宋品葳說：「我會游泳，不過這裡水很淺，應該還不用出動到泳技，比較怕是水很髒，會吃下很多水。」
由於拍攝地點自然生態豐富，倒也讓宋品葳有點心驚，她說：「我有看到烏龜在吐泡泡，超怕一下水發現其實是鱉！也好怕水裡有水蛭」。宋品葳整個早上，反覆在水中和岸上，身上也沾染了大量的泥水，直呼：「天啊，我聞起來好臭！」不過一開拍還是繼續拍攝，十分敬業。台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點首播，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。