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免疫防火牆已築起！陳秀熙：BA.4及BA.5不會再引大流行

▲今（26）日台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣免疫防火牆已築起，不會由地方流行再次引起大流行，防疫思維應該快速轉變，改採三項以族群公共衛生為導向防疫策略。（圖／記者許若茵攝，2022.07.25）
▲今（26）日台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣免疫防火牆已築起，不會由地方流行再次引起大流行，防疫思維應該快速轉變，改採三項以族群公共衛生為導向防疫策略。（圖／記者許若茵攝，2022.07.25）

記者許若茵／台北報導

2022-07-26 10:50:47

Omicron亞型變異株BA.5昨（25）日再爆出2例本土個案，今（26）日台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣免疫防火牆已築起，不會由地方流行再次引起大流行，防疫思維應該快速轉變，改採三項以族群公共衛生為導向防疫策略。

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台大醫院今舉行「面對新型亞變種病毒BA.4及BA.5威脅 大流行後的新冠肺炎防疫新思維記者會」。陳秀熙認為，面對Omicron亞型變異株BA.4及BA.5威脅，高危險群的追加劑施打有必要，不過因為全球已有許多國家民眾感染BA.4及BA.5，會形成自然免疫保護力，台灣也可以接軌國際解封邊境。

陳秀熙表示，依照國外經驗來看，雖然BA.4及BA.5會再造成一波小型本土流行，不過規模應該不會如今年6月時的大流行，且「台灣免疫防火牆已築起」，本土自然感染與施打追加劑疫苗總和已達7成，因此不會由地方流行再次引起大流行。

陳秀熙指出，目前台灣是少數國家BA.5個案比例小於20%，隨著時間比率會慢慢增加，成長到50%才能對於防護BA.4、BA.5有比較大的影響，

陳秀熙預測，BA.4、BA.5個案在其他國家已佔7成，BA.4、BA.5比例從20%到40%要約26天，從40%到60%要約11天，總計約37天，大約8月15日至8月底，本土BA.5個案比例就會成長到50%，不過台灣已有BA.2大流行感染，還是會有一些自然感染保護力，若台灣能提前部署，威脅就不會太大，且BA.4、BA.5也不會造成太多嚴重病例。

陳秀熙分析，台灣現在慢慢趨向穩定地方流行，單日確診數約在2萬例，若BA.4、BA.5沒有進入本土，有望跌破萬例，但BA.4、BA.5進入本土，單日確診數可能還是會維持在1萬至2萬例，如果有大比例流行，可能會達3萬例，但這些個案多是無症狀或是輕症。

被問及「3+4」何時可轉為「0+7」，陳秀熙認為，可以用檢測檢出BA.4、BA.5，要看台灣醫療量能釋放，BA.4、BA.5國外比例已經很高，邊境解封要按照恢復新常態生活的腳步來轉變。

陳秀熙指出，隨著大流行逐漸趨向地方流行，防疫思維應該快速轉變，包含持續維持社區免疫保護防火牆、追加劑與次世代疫苗防疫、新型變種病毒交叉免疫保護防疫與監測等三項以族群公共衛生為導向防疫策略。

除三項防疫政策外，陳秀熙也提到，還要加上精準抗病毒藥物與醫療照護，以及中重症流感化監視，以中重症監視為考量進行解封，在醫療量能正常化基礎下，促進民眾回復健康心理，減少戰後嬰兒潮慢性病及癌症可能的延遲照護衝擊，以實證健康促進提升族群免疫力，恢復新常態生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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