遇三陰性乳癌別灰心！醫：近年治療成效顯著進步

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年約30歲的「房仲甜心」張小姐，兩年前自摸右側乳房感覺「刺刺的」，機警就醫發現2.9公分腫瘤合併多顆腋下淋巴結轉移，確診為「高風險性早期三陰性乳癌」，錯愕不已。不過，在長庚紀念醫院教授級主治醫師陳訓徹教授鼓勵下，張小姐積極配合治療，先接受化療合併免疫藥物的先期性治療，檢查幾乎看不到癌細胞，接續局部切除手術與術後輔助療法，目前病況穩定，找回美麗與自信，也證明即使是面對以預後差著稱的三陰性乳癌，仍需時時懷抱希望。
根據衛生福利部108年癌症登記年報資料顯示，乳癌是國內婦女癌症發生率的第1位，每年新增約1.5萬名個案，平均每36分鐘有1名女性罹患乳癌。在所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10-15％，復發機率比其他類型來得高，但近年隨著醫藥進步，早期三陰性乳癌也有機會追求以不復發、幾乎不見癌症跡象為治療目標，特別是「高風險性早期三陰性乳癌」。
什麼是「高風險性早期三陰性乳癌」？
台北榮民總醫院外科部部主任曾令民表示，高風險性早期三陰性乳癌是指「腫瘤介於1-2公分且合併腋下淋巴轉移」或者「腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移」的三陰性乳癌。現在治療觀念是先做藥物治療再手術，以縮小腫瘤、增加乳房保留的機會、預測藥物有無療效。
高風險性早期三陰性乳癌2大治療目標：腫瘤完全緩解、降低復發率
所幸，近年醫藥快速進步，在免疫治療的助力之下，高風險性早期三陰性乳癌也出現新契機！國際研究發現，高風險性早期三陰性乳癌病友手術前接受化療合併免疫治療的先期性療法，手術後接續免疫輔助治療以鞏固療效，可以提高病理學完全療效反應超過6成，有助降低近4成遠端惡化或復發風險，進而延長存活，達到接近沒有癌症跡象的目標。
陳訓徹教授強調，相較於其他類型乳癌，高風險性早期三陰性乳癌病友接受先期性治療，更需要追求腫瘤清除至無法偵測出跡象，一旦達成目標，後續有助降低復發風險，延長無疾病惡化存活期和整體存活期。而以林口長庚醫院臨床351位病友的統計資料顯示，高風險性早期三陰性乳癌病友在接受化療合併免疫的先期性治療後，多數能夠達到腫瘤清除至無法偵測出跡象的目標，超過傳統小紅莓類與紫杉醇化療組合許多，復發風險也相對較低。
曾令民教授分享臨床經驗，一名年約40歲的陳小姐，去年「自摸」右乳有異常硬塊，上網查詢相關資訊，卻因害怕被診斷出乳癌，加上天生特別怕痛，對乳癌切片檢查的粗針尺寸與宛如釘書機的「咖咖聲」心生恐懼，遲遲不願就醫，直到胸部從D罩杯長大至F，撐爆襯衫，左右乳房明顯大小不一，才在朋友鼓勵下就醫，並在發現11公分、比壘球還大的腫瘤後，進一步檢查確診為「高風險性早期三陰性乳癌」。幸好，陳小姐積極配合醫囑，接受化療合併免疫藥物的先期性治療，手術前病理檢查測不到癌細胞，術後接續輔助治療，預後良好，病況穩定。
「別再自己嚇自己！」兩位醫師分享門診經驗，許多癌友得知罹患三陰性乳癌，網路爬文看到惡性高、預後差等負面用詞後，沮喪地想放棄治療，但其實，無論早期或晚期，近年三陰性乳癌治療皆已有明顯的進步，呼籲癌友不要灰心，積極配合醫囑治療。
遠離乳癌糾纏！醫籲年輕女性定期乳篩
另外，陳訓徹醫師門診也發現，的確有一些三陰性乳癌病友確診在45歲之前，病友相對年輕，但政府目前僅針對40-45歲有乳癌家族病史、45-70歲女性予以定期乳房X光攝影檢查，因此呼籲年輕女性朋友主動養成定期做乳房檢查的習慣，以利早期發現和治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54571
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