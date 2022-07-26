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特企／COMEBUY回歸比賽茶！把握「極萃烏龍」春茶滋味

▲COMEBUY重磅回歸比賽茶，新品「極萃烏龍」春茶好滋味。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY重磅回歸比賽茶，新品「極萃烏龍」春茶好滋味。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-26 17:46:29

COMEBUY今（2022）年2月推出珍貴的「冬片比賽茶」，深受大眾好評，該品牌以推動全民喝好茶為使命，藉由比賽茶來大幅提升手搖飲品質與風味，並且真正推動與台灣茶農一起，讓農民所種植好茶，不再侷限只是傳統經銷商或農會通路，可以更廣泛普及的讓年輕粉絲喝到。

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COMEBUY正逢20周年以世界為出發，讓台灣好茶陪伴大家在炎炎夏日，能夠消暑解渴，特別於今年夏天，再次重磅推薦名間鄉農會「烏龍優良獎」比賽茶，凡於2022年8月1日起至現場門市，皆享有新品「春茶-極萃烏龍」限量折20元優惠，數量售完為止，把握夏天的品茗機會。

▲COMEBUY重磅回歸比賽茶，新品「極萃烏龍」榮獲(台灣好茶)烏龍優良獎。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY重磅回歸比賽茶，新品「極萃烏龍」榮獲(台灣好茶)烏龍優良獎。（圖／品牌提供）
春茶極萃烏龍　優良獎比賽茶

COMEBUY 20年堅持以現點、現萃，保留茶湯最自然品質，希望消費者能喝到別於一般桶泡的好茶湯，COMEBUY更領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就是要為茶飲做最安心的把關。

2022年初推薦「冬片」比賽茶，奠定COMEBUY才有辦法將優質好茶做成手搖飲。今年夏天將繼續趁勢推薦粉絲不能錯過的「春茶-極萃烏龍」，台灣一年四季皆有好茶，但是一年中品質最好的品種則是(冬茶)和(春茶)，COMEBUY年初推薦的冬茶是甘醇清香，本次邀請品茗的春茶則要推薦粉絲香濃韻長的花香茶湯，是炎炎夏日消暑的沁心涼好喝茶。

「春茶」在氣候因素上，採收間隔時間會比冬片來得長，春茶又俗稱春仔茶；一般在三月中旬至五月上旬採收，春天氣候溫暖，雨量充分，和其他季節茶相比，春茶中含有較多的維生素、黃酮素、胺基酸等物質，並且茶芽更加柔嫩，口感更豐富。也因為採收時間較長，不管在採收量或品質都居全年之冠，如果想喝滋味甘甜，茶質厚重的茶飲絕對是最佳首選。

▲COMEBUY重磅回歸比賽茶，新品「極萃烏龍」獲得(台灣好茶)烏龍優良獎。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY重磅回歸比賽茶，新品「極萃烏龍」獲得(台灣好茶)烏龍優良獎。（圖／品牌提供）
COMEBUY永續推動　世界「台灣好茶」

南投名間鄉松柏嶺由於地理條件優越，其土壤為紅色泥土適合茶樹生長，加上經常濃霧裊裊，水氣溫度充足豐沛，自清朝時期就已經引進茶樹栽種。本次推薦的「台灣好茶」則是選自(南投縣名間鄉農會)比賽茶，由於茶葉種植於山脈東面斜坡向陽處，一年四季日照充足，又有松柏長青茶的美名，更是經國先生命名推薦。

COMEBUY二十年來不斷致力於好茶推廣，除每杯客人現點現泡的堅持出杯流程，再再確保萃茶最新鮮的風味，不流失到每位客人口中之外。每杯客人手中的好茶，都代表著COMEBUY多年來不斷為環境保護(E)、社會責任(S)與公司管理(G)三方的永續經營而堅持努力著，希望這股對茶的理念能讓更多粉絲感動。從八月起限量推薦的「台灣好茶」，將在全台COMEBUY門市，就可品嚐到「香、濃、醇、韻、美」杯杯鮮萃的「春茶-極萃烏龍」比賽茶。

春茶-極萃烏龍 比賽茶 限量價杯杯現萃折20元

活動日期：111.08.01(一)起全台門市開賣(數量有限，售完為止)
活動方式：至全台COMEBUY門市；購買限量「春茶-極萃烏龍 比賽茶」即享有限量價。
活動價格：一般門市原價70元，限量(現場)價50元，商場原價75元，限量(現場)價55元。
推薦加料：珍珠(原價10元/來店價5元) 或 寒天晶球(原價10元)。

更多專業茶飲訊息請見：

《COMEBUY》官網：http://www.comebuy2002.com.tw/
《COMEBUY》LINE官方：https://lihi1.com/UiKeL
《COMEBUY》FB粉絲團：https://www.facebook.com/COMEBUYTaiwan
《COMEBUY》Instagram：https://www.instagram.com/comebuy_tw/

供應門市查詢https://lihi1.com/O6cuR

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