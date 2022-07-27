巷仔內／考招新制狀況連連　教育部「畫虎不成反類犬」

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因應108課綱的考招新制，教育部、大學招聯會在2017年就已提出方案，決議延後申請入學時程、減少考科、大學採計學習歷程檔案、分發入學可同時使用學測及分科測驗成績檢定及分發、分科測驗從百分制改為45級分制等。
但今年就正式上路的考招新制，大學招聯會和教育部去年還不斷修改制度，包括分科測驗級分制從45級分改為60級分，甚至今年2月才拍板分科測驗維持前1%考生成績當級距的方案。
分科測驗刪除國、英、數乙也備受爭議，數乙還未開考就面臨改革要求，因多數大學仍須透過數乙篩選商管人才，大學招聯會去年決定恢復數乙考科，今年6月確定於114學年度恢復；教育部長潘文忠今年也鬆口，將請招聯會分析今年學測、分科測驗錄取分發情形，評估未來分科測驗恢復國、英的可行性。考招制度不斷變動，凸顯新制未經深思熟慮就倉促上路，新一屆高中生又得適應新制度，讓師生無所適從。
考招新制上路 狀況連連
另外，考招新制上路後，就不斷出包，包括學習歷程檔案去年因作業疏失，遺失2萬5210件，共81校、7854位學生受害；數學考科的變化與繁複，導致全台有數十個科系曾經搞烏龍，在個人申請採計學測數B，到了考試分發又採計分科測驗的數甲，不符課綱規畫，被教育部要求調整。
108課綱數學科採差異化學習設計，高二學生數學為必修科目，分為數A（高數學需求）、數B（低數學需求），到高三的加深加廣選修，通常會分別銜接數甲與數乙，基本上不會有高中生兼修數B、數甲。
除此之外，分科測驗實行後，不考國文、英文、數乙，限縮大學分發入學管道的參採項目，導致不少商管校系在分發入學「無考科可採」，只好兼採學測科目，讓參採科目組合從76種，暴增到163種，甚至出現我國升學史上首見參採組合，如台大國際企業系A組看學測英文、分科測驗的數甲和公民與社會，台大工商管理學系企業管理組A組參採學測英文、數學A，及分科測驗的數學甲、地理、歷史，但自然組、社會組、各類班群的學生幾乎不會這樣兼修。
考招新制究竟是減壓還是加壓？
教育部聲稱減少考科能減輕學生壓力，但事實是今年學測考程從2天變為3天，考科也因數學拆為數A、數B，從5科變6科，原本立意讓學生依照志向、想讀的大學校系，自由選考，但學生對成績沒絕對把握，為了升學，全部都考，逾7成考生兼考數A、數B；報考4科者最多，占總報名人數3成4，6科全報考人數次之，占總人數約3成3。作為首屆考招新制的白老鼠，加上校系採計科目的混亂，讓學生不敢冒險，只能想辦法兼修、補強各科能力，準備更多科目的考試，升學壓力不減反增。
過去指考與學測被視為2個獨立的考試，學測考差還能拚指考，但111新制分科測驗不考國、英、數乙，並讓分發入學可採計學測考科最多4科、分科測驗至少1科，從數據上來看，共1889系參與今年考試分發，其中就有1861系採計學測成績，占98.5%，954系只看1科分科測驗成績，554系只看2科分科測驗成績。顯現整體升學管道更重視學測成績，對於考生來說，若學測沒考好，難寄望分科測驗，而有「一試定終身」的壓力。
來自高中生的「108課綱觀察報告」提到，108課綱的初衷是為了讓學生多元發展，不再侷限於學業成績，在課外活動方面也能有亮眼的表現，然而實際運作上，卻是希望學生學科成績優異又能多才多藝，表面上的「適性揚才」其實帶給學生更多痛苦，呼籲教育部改革不要做半套，模仿歐美學制畫虎不成反類犬，只是平白增添學生困擾，請做出適當的取捨，確立教育的大方向，並踏實的實踐各項目標。
不管是申請入學必採的學習歷程檔案或考生自由選考哪些科目、大學校系的採計科目組合，都在在顯示出學生須提早思索未來的志向與興趣，透過修課、參與活動等，努力讓自己契合大學校系的要求，但不論考招制度如何變革，不變的是「考試引導教學」的思維、升學主義的社會風氣，即使108課綱初衷盼讓學生多元發展、強調素養導向，學生的升學壓力恐怕仍無法減輕，教育部、大學招聯應該在今年分發入學錄取狀況公布、整體大學考招作業結束後，重新檢視課綱內容、考招制度、各項配套措施，別再犧牲學生權益。