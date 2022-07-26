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沐浴乳、洗髮精別裝水！醫指４問題：像用髒水洗澡。

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-07-26 18:30:00

不論是為了省錢或是見底了，民眾常會將沐浴乳、牙膏、洗髮乳、洗面乳、洗碗精、沙拉脫等加水繼續用。不過這樣的使用方式真的沒問題嗎？會不會有什麼其他沒注意到的風險？義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師指出潛藏問題，建議還是盡量避免為佳。

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沐浴乳、洗髮精裝水比較省？醫指４問題：像用髒水洗澡。

洪暐傑醫師表示，不論是哪一種清潔用品，製作過程都一定會有個配方成分比例以達產品效果，且通常也會進行實驗，以確保安全及實際作用。民眾加水進去，除了會稀釋、破壞比例，使得產品效果、清潔作用大幅下降，也容易孳生細菌、黴菌，如同用「髒水」在清潔。

醫師解釋，自來水本就帶有細菌、雜質等，洗澡時水流動於身體上倒是還好，但裝進瓶內不流動又潮濕，細菌量自然容易不斷增長，也可能孳生黴菌，若偶爾突然發現見底了，應急裝些水還不要緊，但長期如此不僅有可能引起皮膚疾病，例如皮膚較敏感的過敏族群出現疹子等皮膚過敏症狀，若是身上有傷口也很有可能造成細菌感染，而若是用於洗髮乳當然也有可能有掉髮的疑慮。

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洗碗要用水＝洗碗精先裝水？醫：方式不同，影響大不同！

至於洗碗精、沙拉脫等餐具清潔用品，普遍都會在餐具沖水後使用，許多人反過來操作，也會先將水裝進去，看似一樣都是配水，只是順序上的不同，實則也大有不同。洪暐傑醫師表示，餐具先沖水、菜瓜布上有水確實會較好洗也較乾淨，而此水流是流動的也較不會有問題。但順序反過來，先在洗碗精裡面裝水，也會像前述沐浴乳一樣，容易有孳生細菌、黴菌等，且這或許也是為什麼許多人洗完餐具後，常感覺還是有點油油的原因，有洗了、但沒洗乾淨，因為也容易過度稀釋，且已經稀釋了只能繼續用。建議若要裝水，最多就是洗碗的當下擠出新的洗碗精至裝水的容器中，至少是新的水、稀釋過頭也能再擠一點新的。

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清潔用品量多量少都不好，如何拿捏分量？１原則判斷！

洪暐傑醫師表示，清潔用品除非產品上有特別說明稀釋，否則普遍不建議裝水，以免洗不乾淨還衍生其他問題，同樣的道理，份量使用也不宜太過節儉，像是有些人會沐浴乳擠一點點洗全身，或是牙膏擠不到一半刷牙，其實都會蠻像只是用清水在清潔，清潔力也會大大扣分。

雖說清潔用品用太多，也是會造成皮膚乾癢等各部位相關問題，而各產品也未必能用同個標準建議，像是有些民眾會以「起很多泡泡」當作清潔妥當的標準，但有些產品就是不容易起泡。

因此洪暐傑醫師建議以日常生活習慣作為標準，若是洗完澡、刷完牙等等的，常常會有發癢、乾燥等不適，這常常有可能就是清潔習慣有某部分出了問題，可能是水質，也可能是清潔用品的比例或份量，又或者鄭在使用的產品當中有對個人的過敏物質，這些都是可以留意的細節。



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