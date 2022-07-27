韓知曉靠「戀愛筆記本」增桃花 NCT道英驚呼：吻戲好多
MyVideo熱播中的韓劇《致不愛我的X》，由NCT道英、韓知曉共譜校園奇幻羅曼史，故事講述韓知曉飾演的徐熙秀意外撿到一本「戀愛筆記本」，只要在上面寫下歌詞，就會與特定對象戀愛，但愛情期限僅有一個月，而道英飾演的摯友鄭時浩在得知這個秘密後，逐漸無法隱藏他暗戀熙秀已久的感情。劇中，韓知曉靠著「戀愛筆記本」桃花運大開，男友一個換一個，在前幾集就與不同男生有大量吻戲，讓韓知曉直說很挑戰，連道英在看了播出後，都忍不住驚呼：「原來這部電視劇有這麼多吻戲嘛！」
道英飾演的鄭時浩在高中時曾遭遇校園霸凌，導致內心留有創傷，甚至引發恐慌症。道英透露該戲是他全劇印象最深刻的部分，「校園霸凌在劇中分了好幾段播出，但拍攝時是一整天拍完的，那天對我來說是重頭戲的日子，因為其中也有哭戲，現場我還自己一人在角落待了20分鐘醞釀感情。」他表示事前也看了不少類似作品揣摩演技，也感謝導演細心解說讓他能進入狀況。
道英現實生活中的親哥哥是演員孔明，談到哥哥是否在拍攝《致不愛我的X》期間提供應援，他坦言，哥哥這次幫助他許多，「一開始收到劇本時，哥哥就先拿去看了，有時間就會帶著我排練，提供不少在現場拍攝的幫助和建議，原來（兄弟）從事同一種工作有這麼多的好處，哥哥給了我很大的力量。」他也笑著對正在軍中服役的哥哥喊話：「希望以後不是很忙的時候，都能給予幫助就好了，以後也請多多照顧。」兄弟倆的好感情可見一斑。