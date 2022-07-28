藤木直人歡慶「50」大壽　新歌逆齡勁歌熱舞

50歲，對能歌能演的藤木直人來說「沒什麼特別感覺」。本月19日迎接50大壽的日本全方位資深帥氣男星藤木直人，除了推出紀念專輯，甚至還在新歌逆齡跳起酷帥舞蹈，他的50歲紀念演唱會更顧及思念他的海外粉絲，決定臨時推出同步直播，讓大家可以共同歡慶他的「50」歲！
藤木直人出道27年，自認「運氣很好」的他總是能在第一線打拚，至於人生迎接50歲有什麼感想，他平靜的笑說：「對於50歲這件事其實沒什麼實際的感覺！」不過對於紀念專輯《50》可是自信滿滿，不但邀請各路音樂人提供作品，他在新生代創作鬼才岡崎體育所寫的《痠痛貼布》一曲，不但特別拍攝MV，還在裡面跳起酷帥街舞，但歌詞卻是描述自己迎向50歲的同時，出現了老花眼跟四十肩等老化症狀，但真的超級推薦這首歌。
除了睽違兩年的這張名為《50》的紀念專輯，他也透露先前被選秀節目出身的女子團體「NiziU」努力的模樣給感動，開玩笑說自己50歲的話就叫做「Goju（50的日文發音）吧」；藤木直人在春季檔日劇《戀愛何必認真 ?》不同於以往的演出讓許多粉絲驚艷之外，慶祝他50歲生日所舉辦的日本巡迴演唱會也將在7月30日於愛知縣迎接最終場，由於經紀公司接到包括台灣在內、許多海外粉絲的熱烈懇求，藤木直人決定獻出「首場」海外演唱會售票直播，與大家共同分享「50」歲的喜悅。（編輯：楊穎軒）