睡越久卻越累？專家教「增強深度睡眠」秘訣：多吃14食物

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因此想改善睡眠可以：
（一）攝取一些含有「褪黑激素」的食物，像是番茄、洋蔥、黃瓜、櫻桃、香蕉、燕麥、米、玉米，或是牛奶、芝麻、南瓜子、杏仁果、黑核桃、薑等。
（二）睡前1小時不要使用3C產品，藍光會影響睡眠。
（三）睡前2小時不要再進食，不要做一些重訓等激烈運動，可以做一些拉筋伸展的運動幫助睡眠就好。
（四）晚餐不要吃太飽；太晚不要喝咖啡、茶、或者大量酒精。
（五）午睡不要睡太久。
國外曾針對2萬多名的成年人進行長達20多年的研究，追蹤結果發現，每天睡不到7小時的成年男性和睡足7小時的人相比，死亡率高出26%，而女性則多21%；如果睡眠時間再縮短，低於6小時的話，罹患心臟病風險可是會高於20%，可見充足睡眠真的很重要。
另外國內的醫院也有研究發現，如果有睡眠障礙的人，也會提高對肝臟健康的影響，患有睡眠問題的患者，罹患脂肪肝的機率相對增加78%。如果用睡眠時間來看，睡覺少於5小時，跟睡7小時以上的人相比，男性罹患脂肪肝機率增加28%、女性增加71%，所以睡不好不止精神差，還會讓人胖，讓身體不好。
那到底要睡多久才是夠的呢？主要還是要看年齡及睡眠品質而定，根據美國睡眠基金會的建議，成年人睡眠少於6小時就可以說是睡眠不足，而一般正常人要睡大於7小時才足夠，若是超過5天睡眠少於6小時，是有可能會增加0.8公斤喔，所以睡眠不足是真的會讓人變胖的。（編輯：鍾怡婷）
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