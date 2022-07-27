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睡越久卻越累？專家教「增強深度睡眠」秘訣：多吃14食物

▲不好的睡眠品質，會影響身體健康，甚至會讓人變胖。（示意圖／取自photo AC）
▲不好的睡眠品質，會影響身體健康，甚至會讓人變胖。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 16:42:05

不少人都有一覺醒來，明明睡眠時間充足，卻還是覺得好累的困擾，對此，營養師余朱青分享，如何增加深度睡眠時間的方法，讓大家可以睡個香甜好覺，不會因為睡眠品質而深受困擾。

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根據余朱青提到，睡眠時間及睡眠品質會影響身體健康，是因為腎上腺素、胰島素、升糖素、飢餓素、瘦素，甚至一些腸道荷爾蒙、褪黑激素等等，這些激素在我們睡眠不足時會造成分泌異常。而褪黑激素被證實跟胰島抗性有很大的關係，而胰島抗性就是與代謝症候群、肥胖相關的，睡眠不足，越晚睡身體越容易產生壓力，身體為了抵抗壓力，腎上腺素增加，會讓人想要攝取含糖食物，來讓身體不要感到不舒服。

▲睡眠不足對身體健康影響大，見亦可以多攝取含有褪黑激素的食物。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
▲睡眠不足對身體健康影響大，建議可以多攝取含有褪黑激素的食物。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
因此想改善睡眠可以：

（一）攝取一些含有「褪黑激素」的食物像是番茄、洋蔥、黃瓜、櫻桃、香蕉、燕麥、米、玉米，或是牛奶、芝麻、南瓜子、杏仁果、黑核桃、薑等。

（二）睡前1小時不要使用3C產品，藍光會影響睡眠。

（三）睡前2小時不要再進食，不要做一些重訓等激烈運動，可以做一些拉筋伸展的運動幫助睡眠就好。

（四）晚餐不要吃太飽；太晚不要喝咖啡、茶、或者大量酒精。

（五）午睡不要睡太久。

國外曾針對2萬多名的成年人進行長達20多年的研究，追蹤結果發現，每天睡不到7小時的成年男性和睡足7小時的人相比，死亡率高出26%，而女性則多21%；如果睡眠時間再縮短，低於6小時的話，罹患心臟病風險可是會高於20%，可見充足睡眠真的很重要。

另外國內的醫院也有研究發現，如果有睡眠障礙的人，也會提高對肝臟健康的影響，患有睡眠問題的患者，罹患脂肪肝的機率相對增加78%。如果用睡眠時間來看，睡覺少於5小時，跟睡7小時以上的人相比，男性罹患脂肪肝機率增加28%、女性增加71%，所以睡不好不止精神差，還會讓人胖，讓身體不好。

那到底要睡多久才是夠的呢？主要還是要看年齡及睡眠品質而定，根據美國睡眠基金會的建議，成年人睡眠少於6小時就可以說是睡眠不足，而一般正常人要睡大於7小時才足夠，若是超過5天睡眠少於6小時，是有可能會增加0.8公斤喔，所以睡眠不足是真的會讓人變胖的。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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